“The 2Night Show”: ανδρικές κουβέντες την Τετάρτη (εικόνες)

Δύο καλεσμένους που μιλούν ανοιχτά για όλους και για όλα φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μελέτη Ηλία. Ο αγαπημένος ηθοποιός παίζει με τον Γρηγόρη το πρώτο «Μάντεψέ το» της χρονιάς και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Στη συνέχεια, μιλάει για το πώς νόσησε ο ίδιος, αλλά και η οικογένεια του με κορονοϊό και εξηγεί γιατί στην καραντίνα άρχισε να αποκτά περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του.

Για ποιο λόγο αποφάσισε φέτος να μην κάνει θέατρο; Γιατί πληρώνει κανονικά το εισιτήριό του σε παραστάσεις συναδέλφων; Τι θέση παίρνει απέναντι στις κριτικές που έχουν γραφτεί για την ταινία «Black bachelor»;

Τέλος, μιλάει για το σίριαλ «Τα καλύτερά μας χρόνια», στο οποία πρωταγωνιστεί και θυμάται τον ενδοιασμό που είχε πριν αποφασίσει να συμμετάσχει στη σειρά.

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» και ο Γιώργος Μαυρίδης που πριν συναντήσει τον Γρηγόρη συναντά τον μικρό Σπύρο Ντούγια και στην κυριολεξία τα «σπάνε» στο mini edition. Ο Γιώργος Μαυρίδης μιλάει για την πρόταση γάμου που έκανε στη γυναίκα της ζωής του και περιγράφει πόσο δύσκολα βίωσε την περιπέτειά του με τον κορονοϊό καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές για να το ξεπεράσει.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη μεγάλη απώλεια που είχε το 2021, αφού μετά από 15 χρόνια έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του σκυλίτσα, Μόλυ.

Τέλος, μοιράζεται με τον Γρηγόρη τις δυνατές στιγμές που έζησε με την καινούργια του εκπομπή «Into the heart» και αποκαλύπτει για ποιο λόγο θα ξαναπήγαινε σε ριάλιτι επιβίωσης.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

