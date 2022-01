Οικονομία

ΕΝΦΙΑ - Κρήτη: Απαλλαγές για σεισμόπληκτα ακίνητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ακίνητα και σε ποιες περιοχές απαλλάσσονται απο τον φόρο ακινήτων και για πόσο διάστημα.

Απαλλαγές από ΕΝΦΙΑ για ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από σεισμούς



Με νομοθετική ρύθμιση προβλέφθηκε η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα, τα οποία επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν στις 24 Ιουλίου 2021 και στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Η χορήγηση της απαλλαγής θα πραγματοποιηθεί κατ' αρχήν κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα arogi.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με εξαίρεση αυτές που υποβλήθηκαν για ελαφριές βλάβες των κτιρίων.

Σε περίπτωση μη συμπερίληψης πληγέντων ακινήτων στην κεντρική επανεκκαθάριση, οι δικαιούχοι αυτής υποβάλλουν σχετική αίτηση με βάση το υπόδειγμα 1Α περί χορήγησης απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ της Α.1272/2019 (Β΄2936) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με έκδοση αυτών έως τις 30-06-2022.

Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά Μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) μία μόνο φορά για το έτος 2021 και ισχύει, χωρίς άλλη ενέργεια του φορολογούμενου, και για τα δύο επόμενα έτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόβακ Τζόκοβιτς: Παραδέχτηκε ότι έσπασε την καραντίνα

Οικονόμου για ακρίβεια: Άμεσα θα ανακοινωθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της

ΑΠΘ: Νέα επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης από την ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)