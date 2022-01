Κοινωνία

Εξαφάνιση ανηλίκων: βρέθηκαν τα δύο κορίτσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τις δύο ανήλικες.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για μία 14χρονη και μία 17χρονη, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που τις φροντίζουν και τις αναζητούσαν.

Η Μαρία Γ. και η Αλεξάνδρα Π., βρέθηκαν στην Πάτρα και είναι καλά στην υγεία τους.

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρεται:

"Η περιπέτεια της Μαρίας Γ., 14 ετών και της Αλεξάνδρας Π., 17 ετών, έληξε σήμερα 12/01/2022

Η Μαρία Γ. και η Αλεξάνδρα Π., βρέθηκαν στην Πάτρα και είναι καλά στην υγεία τους.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Μαρία Γ. και στην Αλεξάνδρα Π. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν".





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – αντιεμβολιαστές: Το προφίλ των αρνητών

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Ταύρο και ο… Τζόκοβιτς (βίντεο)

Κορονοϊός – Παιδίατροι: Οδηγίες για τον εμβολιασμό των παιδιών