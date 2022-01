Κοινωνία

#MeToo - Μπεκατώρου: Η Αμαλία είναι το σύμβολό μας

Η πρώτη δίκη του ελληνικού MeToo ξεκίνησε. Τι δήλωσαν η Σοφία Μπεκατώρου και η νεαρή αθλήτρια.



«Ορόσημο» χαρακτήρισε την πρώτη δίκη του ελληνικού MeToo που ξεκίνησε σήμερα, η Σοφία Μπεκατώρου σε δηλώσεις της μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας ενώπιον του ΜΟΔ.

Όπως ανέφερε η χρυσή Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας που θα καταθέσει για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης αθλήτριας από τον προπονητή της:

«Η σημερινή δίκη είναι πολύ συμβολική, βρίσκομαι εδώ για να σταθώ στην Αμαλία με κάθε τρόπο. Είναι μια πολύ θαρραλέα νεαρή. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, ψυχολογικά περνάμε από διάφορα σκαμπανεβάσματα, ωστόσο θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες δύο δικάσιμες, οπότε θα πρέπει να σταθούμε δυνατές και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την επώδυνη διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι η Δικαιοσύνη να αποδώσει στον κατηγορούμενο την ποινή που του αναλογεί. Είμαι πολύ συγκινημένη, προσπαθώ να σταθώ κι εγώ όπως μπορώ, καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να πληρώσει κάποιος για τα εγκλήματα που έχει κάνει, είναι πολύ δύσκολο για το θύμα. Ωστόσο νομίζω ότι η Αμαλία είναι το σύμβολό μας, μέσα από τη δική της δίκη δικαιωνόμαστε και όλες οι υπόλοιπες γυναίκες, αλλά και όσοι άνθρωποι είναι θύματα, που έχουν υποστεί βία. Γι αυτό και η έκβαση της δίκης θα δείξει το κατά πόσον θα έρθουν περισσότερα πλέον θύματα να καταγγείλουν και δεν θα κλείσουν τα στόματά τους. Είναι ορόσημο η σημερινή δίκη».

Η ίδια η νεαρή αθλήτρια σε δήλωση της εξέφρασε την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλοι τον δρόμο τής καταγγελίας βίας που έχουν υποστεί, όπως έκανε και η ίδια με την συμπαράσταση της Σοφίας Μπεκατώρου. «Είναι μια επώδυνη διαδικασία, είμαστε ακόμη στην αρχή αλλά είμαστε οικογένεια και είμαστε εδώ για να το παλέψουμε, όλοι μαζί και για όλους τους υπόλοιπους που ακολουθούν κι ελπίζω να ακολουθήσουν» είπε η ιστιοπλόος.

