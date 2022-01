Κοινωνία

Κορονοϊός - Σχολεία: Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πίνακες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας. Οι πίνακες με τα ονόματα.



Σε συνέχεια των 1.208 προσλήψεων αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας υπέγραψε σήμερα απόφαση για την πρόσληψη επιπλέον 566 προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες που προκύπτουν από απουσίες εκπαιδευτικών σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες 3.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes, όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Αναλυτικά οι πίνακες των ονομάτων:

Προσλήψεις Γενικής ΠΕ Covid

Προσλήψεις ΣMΕΑ ΔΕ Covid

Προσλήψεις Γενικής ΔΕ Covid

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Διομήδης”: χιόνια στην Αττική (εικόνες)

#MeToo - Μπεκατώρου στον ΑΝΤ1: δεν φτάνει να μιλούν τα θύματα (βίντεο)

Ανεμβολίαστοι - Πρόστιμο 100 ευρώ: 17 Ιανουαρίου αρχίζει η επιβολή του