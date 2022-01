Κοινωνία

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Σε πολλές περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων για τον Αργοσαρωνικό.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία λόγω τροποποιήσεων η αλλαγών που ενδέχεται να υπάρξουν στα δρομολόγια των πλοίων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

