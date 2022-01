Πολιτική

Αιγαίο: Υπερπτήση τουρκικών F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι. Τουρκικά μαχητικά πάνω από τη Ζουράφα.

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Ζουράφα, που βρίσκεται ανατολικά της Σαμοθράκης.

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από τη νησίδα στις 11:01 στα 12.700 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα