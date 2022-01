Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Καμία χαλάρωση των μέτρων

Καμία παράσταση στα πρόστιμα για τους ανεμβολίαστους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσπωπος. Τι είπε για τη βία στα Πανεπιστήμια και η αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα για την επίθεση στην ΠτΔ.

«Τα επιδημιολογικά δεδομένα τόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη όσο και στη χώρα μας, μας επιβάλλουν να βρισκόμαστε στη μέγιστη δυνατή εγρήγορση» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και εξήγησε ότι για τον λόγο αυτό «καμιά χαλάρωση δεν μπορεί να γίνει προς ώρας». Αναφέρθηκε στην παράταση των μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή τις τελευταίες μέρες του 2021 για άλλη μία εβδομάδα μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει όσα απαιτούνται με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια αλλά και τη διασφάλιση του κοινωνικο-οικονομικού βίου.

Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ακολούθως ότι οι συμπολίτες μας 60 ετών και άνω υποχρεούνται να κάνουν τον εμβολιασμό τους μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2022 και τόνισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για πολύ συγκεκριμένους λόγους: γιατί 9 στους 10 θανάτους από covid αφορούν αυτή την ηλικιακή ομάδα και 7 στους 10 διασωληνωμένους είναι πάνω από 60 ετών ενώ 8 στους 10 διασωληνωμένους είναι ανεμβολίαστοι. Υπογράμμισε ότι ενώ είναι μια απόφαση για την προστασία της υγείας αυτής της ομάδας πολιτών, ωστόσο δεν υπάρχει «προεραιτική» υποχρεωτικότητα, χωρίς συνέπειες για εκείνους που την αγνοούν γι αυτό και από τις 16 Ιανουαρίου και μετά θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις με την επιβολή διοικητικού προστίμου 100 ευρώ τον μήνα για τους ανεμβολίαστους άνω των 60.

Αναφορικά με την επαναλειτουργία των σχολείων ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ως βασική της προτεραιότητα την πλήρη και ασφαλή λειτουργία της εκπαίδευσης η οποία αποτελεί θεμέλιο για την προκοπή της νέας γενιάς». Υπογράμμισε πως παρά την κινδυνολογία η επαναλειτουργία των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ξεκίνησε και συνεχίζεται κανονικά. Ενδεικτικά ανέφερε ότι μέχρι σήμερα μόλις 2 στα 80.000 τμήματα είχαν κλείσει εξαιτίας νόσησης πάνω από το 50% των μαθητών.

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι λόγω και της εμπειρίας του Σεπτεμβρίου είμαστε τώρα καλύτερα προετοιμασμένοι και εφαρμόζεται ένα καλά μελετημένο σχέδιο με εκτεταμένη συνεργασία του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου Υγείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τόνισε επίσης ότι μέσα στο πρώτο διήμερο διενεργήθηκαν 1,6 εκατ. έλεγχοι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα από τους οποίους εντοπίστηκαν πάνω από 25.000 κρούσματα γεγονός που οδήγησε στην αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση αρρυθμιών από την πιθανή νόσηση μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη μη προέλευσή τους στα μαθήματα.

Το σχέδιο ξεδιπλώνεται σε διάφορους πυλώνες, πρώτα στην αναδιάταξη μέσα στις σχολικές μονάδες, στις προσλήψεις 4.784 εκπαιδευτικών, 3.576 με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας και 1208 με συμβάσεις ως τη λήξη της φετινής περιόδου. Επεσήμανε ότι ξεκίνησαν ήδη οι προσλήψεις και μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται.

Ένας ακόμη πυλώνας είναι η τηλεκπαίδευση μέσα από την ειδική πλατφόρμα καθώς το δικαίωμα χρήσης 154.000 αδειών για τους εκπαιδευτικούς ισχύει μέχρι και τον Ιούλιο του 2023.

Είναι χρέος όλου του πολιτικού κόσμου να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, είναι χρέος ολόκληρης της κοινωνίας να στηρίξει τη διά ζώσης εκπαίδευση και θα συνεχίσουμε καθημερινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να συνεχιστεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Βασικός οικονομικός και κοινωνικός στόχος της κυβέρνησης η τόνωση της απασχόλησης

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι βασικός οικονομικός και προπάντων κοινωνικός στόχος της κυβέρνησης είναι η τόνωση της απασχόλησης και κατ' επέκταση της κοινωνικής συνοχής. 'Αλλωστε για μας η ανάπτυξη είναι μέσο για την προαγωγή της ευημερίας των ανθρώπων, δεν είναι αυτοσκοπός, εξήγησε και αναφέρθηκε σε μία σειρά δράσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως το πρώτο ένσημο, το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας που επεκτείνεται με επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας αλλά και η παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς.

Τόνισε ότι παράλληλα, μπαίνουν σε εφαρμογή 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ και συνεχίζονται 7 δράσεις μέσω των οποίων θα προσφερθούν κατά τη νέα χρονιά 86.000 νέες θέσεις εργασίας. Ανέφερε ότι για το σκοπό αυτό θα αντληθούν περίπου 590 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

«Οι πολιτικές αυτές αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του προοδευτικού προσήμου της κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την εργασία αλλά και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων», τόνισε με αναφορά στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά τη χθεσινή παρουσίαση των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ.

Η βούληση της κυβέρνησης για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι αδιαπραγμάτευτη

Αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των ακαδημαϊκών ελευθεριών στα πανεπιστήμια ο κ. Οικονόμου είπε: «θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η βούληση της κυβέρνησής μας για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση της ΝΔ και είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να υπολογίζουμε το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος στην κατεύθυνση αυτή».

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «χρειάζεται η συνεργασία των πρυτανικών αρχών με την Πολιτεία και προσδοκούμε ότι τα θετικά παραδείγματα που παρακολουθήσαμε το τελευταίο διάστημα από συμπεριφορές πρυτανικών αρχών θα συνεχιστούν.

Τα Πανεπιστήμιά μας πρέπει και θα κάνουν το άλμα προόδου που επιβάλλει η διεθνής συγκυρία, που επιβάλλει ο τρόπος, το ύφος και το επίπεδο της εκπαίδευσης που πρέπει να δίνουμε στη νέα γενιά. Πρέπει να απαλλαγούν από τις παθογένειες της Μεταπολίτευσης και τις ιδεοληψίες συγκεκριμένων μειοψηφιών.

Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν αλλάξει παράδειγμα εδώ και καιρό. Η χώρα συνολικά αλλάζει και την πορεία αυτή και στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να την παρεμποδίζει κανείς».

Είπε ότι στο πλαίσιο αυτό τη Δευτέρα ξεκινά στην Κομοτηνή η τετράμηνη εκπαίδευση 400 ατόμων που έχουν προσληφθεί για να στελεχώσουν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η πρόσληψή τους έγινε μέσω ΑΣΕΠ και η εκπαίδευσή τους είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία αφού εκτός από την απόκτηση επιχειρησιακών δεξιοτήτων απαιτείται πλήρης ενσυναίσθηση του χώρου μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν.

Επεσήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια και η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ολοκλήρωσή του χωρίς εκπτώσεις, παραχωρήσεις και καθυστερήσεις.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «όσα κατά καιρούς θλιβερά παρακολουθούμε κυρίως το τελευταίο διάστημα από διάφορους τραμπούκους σε συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και για τα οποία επαναλαμβάνω δεν θα υπάρχει η παραμικρή ανοχή, δεν αποτελούν τον κανόνα και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν συνολικά την λειτουργία των Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην χώρα μας. 'Αλλωστε ο καθένας παρατηρεί ότι είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν. Είναι πολύ λιγότερα διότι έχουμε φροντίσει να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που επιτρέπει στα όργανα της συντεταγμένης Πολιτείας να επιτελούν το ρόλο τους και να επιβάλουν τους νόμους και την τάξη διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και την κανονικότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

Η Ιστορία δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται

Αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα για την προκλητική επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου έδωσε ο Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας πως τα ιστορικά γεγονότα είναι πολύ συγκεκριμένα, οι εκληματικές και δολοφονικές συμπεριφορές, όπως οι γενοκτονίες, είναι πράγματα που έχουν συμβεί και έχουν χαρακτηριστεί όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά και από άλλες χώρες. «Η ιστορία δεν παραχαράσσεται και πολύ περισσότερο, δε διαγράφεται», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμα» τα όσα είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Εκεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού υπήρξε μακρά, λαμπρή και οδυνηρή. «Η τραγική κατάληξή της, με την μεθοδευμένη και συστηματική γενοκτονία που με διωγμούς, σφαγές, προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα, τους ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους και τους έφερε στον δρόμο της προσφυγιάς, είναι ανεπούλωτο τραύμα», πρόσθεσε. Σημείωνε επίσης ότι «θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι λόγω αυτών των εγκλημάτων, τα οποία καταγράφηκαν και στην έκθεση της Επιτροπής Έρευνας των Συμμαχικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να δώσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προέκυψαν από τις παραβιάσεις των νόμων του πολέμου».





