Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Οι πυροσβέστες ανέσυραν από το διαμέρισμα έναν άντρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Αγίου Μελετίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον 4ο όροφο, οι πυροσβέστες ανέσυραν από το διαμέρισμα έναν άντρα χωρίς τις αισθήσεις του, που όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα είναι νεκρός.

Παράλληλα απεγκλωβλιστηκαν ακόμη 4 άτομα από άλλα διαμερίσματα

