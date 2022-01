Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: δεκάδες τοκετοί χωρίς να νοσήσει νεογνό

Από την αρχή της πανδημίας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 55 γυναίκες γέννησαν ενώ νοσούσαν με κορονοϊό.

Πενήντα πέντε τοκετοί επίτοκων που βρέθηκαν θετικές σε Covid -19 πραγματοποιήθηκαν στην Α' Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Παπαγεωργίου από την έναρξη της πανδημίας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 και το 50% εξ αυτών γέννησε φυσιολογικά, ενώ δεν υπήρξε κανένα περιστατικό νεογνού που να νόσησε από κορονοϊό.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από άρθρο, με τίτλο «Διαχείριση της εγκυμοσύνης στην πανδημία», των Θεμιστοκλή Μίκου, αναπληρωτή καθηγητή, Αναστάσιου Χατζηαγγέλου, επιμελητή Α', Ευαγγελίας Σαράντη, μαίας, προϊσταμένης Αίθουσας Τοκετών και Γρηγόρη Γκριμπίζη, καθηγητή, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Χρέος Ζωής» του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

«Από την αρχή της πανδημίας και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή σε χρονικό διάστημα 18 μηνών, εξετάσθηκαν στη Βραχεία Covid-19 της Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής 2070 γυναίκες, εκ των οποίων οι 1511 ήταν έγκυες και οι 559 αντιμετώπιζαν διάφορα γυναικολογικά προβλήματα. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1003 και 89 έγκυες διαγνώσθηκαν θετικές. Στο χρονικό αυτό διάστημα έγιναν 55 τοκετοί σε θετικές επίτοκες. To 50% γέννησε φυσιολογικά. Τρεις έγκυες νοσηλεύθηκαν με βαριά λοίμωξη λόγω του νέου κορονοϊού και χρειάστηκε να διασωληνωθούν και να παραμείνουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προς υποστήριξη. Στις δύο από αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και οι ασθενείς έπρεπε να υποβληθούν σε καισαρική τομή και τοκετό πολύ πρόωρου νεογνού. Και οι τρεις έγκυες που διασωληνώθηκαν εξήλθαν από τη ΜΕΘ και πήραν εξιτήριο σε καλή κατάσταση. Η τρίτη ασθενής ολοκλήρωσε την εγκυμοσύνη της, αφού εξήλθε από το Νοσοκομείο. Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό νεογνού, το οποίο νόσησε με Covid-19», αναφέρουν οι συντάκτες του άρθρου, τονίζοντας παράλληλα ότι «αν και όλο το ανθρώπινο δυναμικό καταβάλλει τα μέγιστα για την καλύτερη έκβαση των περιστατικών, ο εμβολιασμός αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για τον περιορισμό της συχνότητας των βαρέων περιστατικών».

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, η Α' Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική αποτελεί Κλινική Covid Αναφοράς για τα μαιευτικά περιστατικά για τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η κίνηση και η αρχική διαχείριση όλων των ύποπτων και επιβεβαιωμένων μαιευτικών- γυναικολογικών περιστατικών Covid-19 διεκπεραιώνεται στη Βραχεία Γυναικολογική Κλινική, που φιλοξενείται στον χώρο της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής.

Όπως εξηγούν οι συντάκτες του άρθρου, η αρχική προδιαλογή των ασθενών γίνεται στα Γυναικολογικά/Μαιευτικά ή και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από τη μαία. Σε κάθε ασθενή που προσέρχεται για εξέταση γίνεται μοριακό τεστ (PCR) για τον νέο κορονοϊό. Οι ασθενείς/επίτοκες παραμένουν και νοσηλεύονται στη Βραχεία Κλινική έως την έκδοση του αποτελέσματος του τεστ. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, οι επίτοκες παραμένουν στη Βραχεία Κλινική έως και τον τοκετό τους, ενώ όλα τα υπόλοιπα περιστατικά μετακινούνται στην Covid-1 Κλινική. Στην περίπτωση που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο τοκετός (φυσιολογικά ή με καισαρική) ή στις περιπτώσεις επείγουσας γυναικολογικής επέμβασης, η ασθενής μεταφέρεται στο χειρουργείο της Βραχείας, που έχει διαμορφωθεί ειδικά ώστε να υπάρχει δυνατότητα νεογνολογικής υποστήριξης. Ο τοκετός, η καισαρική τομή ή οποιαδήποτε άλλη χειρουργική επέμβαση θετικών περιστατικών πραγματοποιείται σε χειρουργική αίθουσα των χειρουργείων της Βραχείας Νοσηλείας που έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί για αντίστοιχες επεμβάσεις, ενώ τα νεογνά που θα γεννηθούν από μητέρες θετικές στην Covid-19 παρακολουθούνται στενά στη Νεογνολογική Κλινική.

