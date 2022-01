Κόσμος

Κρεμλίνο: Ανυπόστατα τα δυτικά δημοσιεύματα για ρωσική "προβοκάτσια" στην Α. Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε σχετικά ο Εκπρόσωπος Τύπου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα και τις αναφορές δυτικών μέσων ενημέρωσης για πιθανή προβοκάτσια που ετοιμάζει η Ρωσία στο Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία), όπου έχει σταλεί ομάδα πρακτόρων γι αυτό τον σκοπό, ως ανυπόστατα και ατεκμηρίωτα.

«Μέχρι στιγμής αυτές οι δηλώσεις είναι αβάσιμες και ατεκμηρίωτες», δήλωσε στο πρακτορείο TASS σχολιάζοντας διάφορα σχετικά δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και του CNN το οποίο επικαλέσθηκε πηγή στην αμερικανική κυβέρνηση.

Νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ετοιμάζει «προβοκάτσια» «υπό ξένη σημαία» στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με το CNN οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Ρωσία «εκ των προτέρων έχει αναπτύξει μια ομάδα πρακτόρων» για να πραγματοποιήσουν μυστική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με την πηγή του CNN, αυτό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για «να δικαιολογηθεί η εισβολή» ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για το ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια εισβολή στην Ουκρανία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου, εάν η διπλωματία δεν επιτύχει τους στόχους της.

«Στο πλαίσιο των σχεδίων της, η Ρωσία θέτει τις βάσεις για να έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει ένα πρόσχημα για εισβολή, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων δολιοφθοράς και επιχειρήσεων πληροφόρησης, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι ετοιμάζει επικείμενη επίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παρόμοιες αναφορές, αναφέρει το TASS είχαν η εφημερίδα The Washington Post, και τα πρακτορεία Agence France-Presse και Bloomberg.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε προγενέστερες δηλώσεις είχε υπογραμμίσει ότι η Ρωσία δεν συνιστά για κανέναν απειλή, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν τέτοιες προκλήσεις για να δικαιολογήσουν τέτοιους είδους δηλώσεις, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι οποίες απόπειρες επίλυσης της κρίσης στην νοτιοανατολική Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα, θα έχουν τις πιο σοβαρές συνέπειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: έκλεψαν ακόμη και...δοκάρια

Ο πολιτικός που αυτοκτόνησε σε απευθείας μετάδοση (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – ομαδικός βιασμός: Συγκινημένη από τη συμπαράσταση του κόσμου η Γεωργία