Μπάιντεν - Πούτιν: νέα τελεσίγραφα για την Ουκρανία

Αυστηρές προειδοποιήσεις για κυρώσεις, αντ;allajan ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογος του, στην δεύτερη συνομιλία τους, μέαα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Τζο Μπάιντεν απείλησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η αμερικανική αντίδραση σε οποιαδήποτε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν σκληρή, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι η επιβολή νέων κυρώσεων άνευ προηγουμένου από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους θα αποτελούσε «κολοσσιαίο λάθος» που θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις τους.

Μολαταύτα, η ρωσική πλευρά έκανε γνωστό πως ο κ. Πούτιν είναι «ικανοποιημένος» έπειτα από την 50λεπτη «σοβαρή» συζήτηση με τον κ. Μπάιντεν.

Αμφότεροι οι ηγέτες έπλεξαν το εγκώμιο της διπλωματίας, που θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρει μια οδό εξόδου από την κρίση. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου όμως επέμεινε στο ότι η οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδος περνάει από την «αποκλιμάκωση» στην Ουκρανία. Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του –για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα– από την Ουίλμινγκτον, το προπύργιό του στην πολιτεία Ντέλαγουερ, όπου περνάει τις γιορτές.

Η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει με «αποφασιστικό τρόπο» εάν υπάρχει «περαιτέρω εισβολή» της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε στον Ρώσο ομόλογό του, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Τζεν Ψάκι.

Από τη δική του πλευρά, το Κρεμλίνο απαίτησε «αποτελέσματα» και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για τις «εγγυήσεις» ασφαλείας, δύο συνθήκες που πρότεινε οι οποίες επανακαθορίζουν την ισορροπία και την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη, που θα εξεταστούν στις επικείμενες Ρωσοαμερικανικές συνομιλίες της 10ης Ιανουαρίου στη Γενεύη.

Για τη Μόσχα, η ασφάλεια της Ρωσίας περνάει από την απαγόρευση της διεύρυνσης του NATO προς ανατολάς, που εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή, και το τέλος των δυτικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

«Πλήρης υποστήριξη των ΗΠΑ»

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών είναι ο μόνος τρόπος να αποτραπεί η όξυνση των εντάσεων, κατά την άποψη της Μόσχας, που θεωρεί ιδίως την υποστήριξη των ΗΠΑ, του NATO και της ΕΕ στην Ουκρανία άμεση απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντά της. Οι ΗΠΑ, οι οποίες γενικά έχουν κατηγορηθεί πως χειρίζονται διεθνή θέματα χωρίς να σκοτίζονται και πολύ για το πώς τα βλέπουν οι σύμμαχοί τους, επιμένουν ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα θα υπάρξει στενός συντονισμός με τους Ευρωπαίους και με τους Ουκρανούς.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν φρόντισε να συζητήσει προχθές Τετάρτη με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη μια, με τους ομολόγους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας από την άλλη. Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είπε πως έλαβε διαβεβαιώσεις για την «πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ» για να «αντιμετωπιστεί» η «ρωσική επίθεση».

Καμία παραχώρηση

Οι δυτικοί αποκλείουν μέχρι σήμερα το να υπάρξει στρατιωτική αντίδραση σε ενδεχόμενη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, ο ρώσος πρόεδρος επέμεινε επίσης στο ότι η επιβολή μαζικών κυρώσεων στη Μόσχα εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία θα αποτελούσαν «κολοσσιαίο λάθος», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία και η ελίτ της υφίστανται ήδη αρκετά οικονομικά αντίποινα εξαιτίας της κρίσης με την Ουκρανία και της καταστολής εντός της χώρας, αλλά κανένα από αυτά τα μέτρα δεν έκανε το Κρεμλίνο να αλλάξει γραμμή, τουναντίον. Η Μόσχα άλλωστε αρνείται ότι απειλεί την Ουκρανία, παρότι προσάρτησε ήδη τμήμα της επικράτειάς της, τη χερσόνησο της Κριμαίας, το 2014, και λέει πως πρέπει να προστατευθεί έναντι της εχθρότητας των δυτικών, που υποστηρίζουν το Κίεβο στον πόλεμο με τους φιλορώσους αυτονομιστές στο ανατολικό της τμήμα.

Αυτοί οι τελευταίοι, παρά τις επανειλημμένες ρωσικές διαψεύσεις, θεωρείται γενικά στη Δύση πως εκτελούν διαταγές του Κρεμλίνου. Σε μια σαφή ένδειξη πως οι συνομιλίες της 10ης Ιανουαρίου στη Γενεύη για την Ουκρανία και τη στρατηγική σταθερότητα θα είναι πικρές και σκληρές, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε οποιαδήποτε «παραχώρηση».

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν ορισμένες ρωσικές αξιώσεις «απαράδεκτες». Οι συνομιλίες, που θα γίνουν με τη συμμετοχή της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν και του Ρώσου ομολόγου της Σεργκέι Ριάμπκοφ, θα ακολουθηθούν τη 12η Ιανουαρίου από τη συνεδρίαση του συμβουλίου NATO-Ρωσίας και τη 13η Ιανουαρίου από συνομιλίες στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

