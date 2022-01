Οικονομία

Έλεγχοι στα social media για μανικιούρ και κομμώτριες σε σπίτια

Τι προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Βουλή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και πάταξης του αθέμιτου ανταγωνισμού

Ελέγχους μέσω αναρτήσεων στα social media για όσους παρέχουν παράνομα υπηρεσίες κομμωτηρίου και μανικιούρ - πεντικιούρ σε σπίτια, προανήγγειλε στην Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι η πάταξη του φαινομένου δεν είναι μόνο θέμα περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης των φορλογικών εσόδων, αλλά και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού προς όσους διατηρούν καταστήματα, με όσα αυτό επιφέρει ως προς τα βάρη που σηκώνουν οι επαγγελματίες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, «θα ετοιμάσουμε διάταξη, ίσως την φέρουμε την άλλη εβδομάδα, αν προλάβουμε, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή να κάνει έλεγχο. μέσω των αναρτήσεων στα social media που κάνουν όσοι πηγαίνουν στα σπίτια και κουρεύουν ή φροντίζουν τα νύχια και τα λοιπά και διαφημίζουν “τι ωραία που το κάνω”».

Ο Υπουργός Ανάποτυξηης συμπλήρωσε πως «πολλοί απ’ αυτούς που πηγαίνουν στα σπίτια δεν έχουν ΑΦΜ επαγγελματικό και δεν κόβουν αποδείξεις. Κι αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα φορολογικών εσόδων που χάνονται από το κράτος, που βεβαίως είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, αλλά εμένα με απασχολεί περισσότερο ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δημιουργείται από αυτούς που πηγαίνουν στα σπίτια και παρέχουν υπηρεσία αμειβόμενοι “μαύρα”, όπως λέμε, και άρα ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο εκείνους που έχουν καταστήματα, δηλώνουν τα έσοδά τους και βεβαίως έχουν ένα σωρό έξοδα».

Μάλιστα, όπως σημείωσε δηκτικά, «πιστεύω όταν έρθει αυτή η διάταξη να την ψηφίσουν και τα υπόλοιπα κόμματα».

