Τζώρτζης Μονογυιός - Τροχαίο με Ferrari: Μαρτυρίες - σοκ αυτοπτών μαρτύρων (βίντεο)

Οι τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση και την ανάφλεξη του πολυτελούς αυτοκινήτου μέσα από μαρτυρίες αυτοπτών. "Κλειδί" η μαρτυρία της συζύγου του.

Οι τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση και την ανάφλεξη της μοιραίας Ferrari, βρίσκονται στο "μικροσκόπιο" των Αρχών, που ερευνούν τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στην παραλιακή.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό του άτυχου Τζώρτζη Μονογυιού και της συζύγου του και μαρτυρίες αυτοπτών, ρίχνουν "φως" στα όσα συνέβησαν πριν και μετά το δυστύχημα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με την αδελφή του θύματος και βουλευτή της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, για να της εκφράσει τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήριά του.

Την ίδια ώρα “κλειδί” θα αποτελέσει η κατάθεση της συζύγού του Αθηνάς Κοντοπάνου του για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το φρικτό δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" ο Αλέξης Κούγιας, η γυναίκα του που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ και ακόμα δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συζύγου της.

Τόνισε ακόμα ότι περιμένει τις πραγματογνωμοσύνες για το τροχαίο και τα αποτελέσματα από κάμερες ασφαλείας.

Ο Τζώρτζης Μονογυιός γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι "The Wall" του ΑΝΤ1 στις αρχές του 2000.

«Ο αδελφός μου είχε μπει σε τηλεπαιχνίδι. Ο Τζώρτζης. Εντάξει εκεί τον έπαιζαν όλα τα κανάλια. Πάντως απορώ πως πήγε και κλείστηκε μέσα, εγώ θα είχα φρικάρει, πνίγομαι», είχε πει το 2020 η αδελφή του, Κατερίνα Μονογυιού σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show".

Ο Τζώρτζης Μονογυιός παντρεύτηκε τη γυναίκα του πριν από δύο χρόνια και ήταν πατέρας δυο παιδιών

Το 2000 είχε εμπλακεί σε τροχαίο με μηχανή που οδηγούσε στη Μύκονο, με συνέπεια να σκοτωθεί ένας φίλος του από τον Στρατό.

