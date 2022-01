Πολιτισμός

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Σορβόννη (εικόνες)

Εκδήλωση με θέμα “Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα” διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο Richelieu του ιστορικού πανεπιστημίου της Σορβόννης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022, η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το ΕΙΠ:

«Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Jean-Luc Martinez, ομότιμος Πρόεδρος-Διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου και Πρέσβης της Γαλλίας για την διεθνή συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και εντεταλμένος εκπρόσωπος του ΕΙΠ στο Παρίσι, οι οποίοι συζήτησαν για τις ελληνογαλλικές σχέσεις τον 19ο αιώνα, ενώ η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Fanny Ardant απήγγειλε ποιήματα του Victor Hugo για την Ελλάδα, όπως, Το ελληνόπουλο, Προς τον Κανάρη, καθώς και εκτεταμένα αποσπάσματα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού.

Την εκδήλωση χαιρέτησε με ηχογραφημένο μήνυμά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου: “Με μεγάλη συγκίνηση χαιρετίζω την σημερινή εκδήλωση που επιδιώκει να φωτίσει την ιδιαίτερα στενή σχέση της εξεγερμένης εναντίον των Οθωμανών Ελλάδας με την Γαλλία του 19ου αιώνα. Όχι μόνο γιατί οι ιδέες της Ελληνικής Επανάστασης εκκολάφθηκαν, τράφηκαν και δυνάμωσαν από τις ίδιες πηγές του Διαφωτισμού που έδωσαν και την Γαλλική Επανάσταση του 1789· όχι μόνο για την δραστήρια κινητοποίηση των φιλελληνικών κύκλων της Γαλλίας, κατά παρότρυνση των Ελλήνων του Παρισιού με κορυφαίο τον Αδαμάντιο Κοραή· αλλά και για το πλήθος των έργων, ποιητικών, εικαστικών, μουσικών, που εμπνεύστηκαν από τον δίκαιο αγώνα ενός μικρού λαού εναντίον μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας και τον μνημείωσαν με τόσο έντονο πάθος και καλλιτεχνική αρτιότητα. Η Γαλλία – «χορηγός της ειρηνικής ελευθερίας των λαών», όπως φέρεται να έγραψε η Μαντώ Μαυρογένους στην Eπιστολή προς τις γαλλίδες κυρίες με την οποία ζητούσε τη συνδρομή τους – αποτέλεσε έναν φωτεινό φάρο ελευθερίας και δημοκρατίας για τους Έλληνες αγωνιστές και παραμένει μια φίλη χώρα με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και οράματα για το μέλλον”.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Νίκος Α. Κούκης, απηύθυνε γραπτό χαιρετισμό, στον οποίον μεταξύ άλλων αναφέρει: “Έχουν περάσει 200 χρόνια από το 1821, τον θυσιαστικό Αγώνα των προγόνων μας, οι οποίοι επί 400 χρόνια σκλαβιάς διατήρησαν αλώβητες τις πολιτιστικές τους αναφορές και τη χριστιανική τους πίστη. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, ανήσυχοι Οδυσσείς, εμπνεύστηκαν από το κίνημα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και τη Γαλλική Επανάσταση, αναζητώντας το δρόμο της ανεξάρτητης εθνικής τους πορείας. Το μετέωρο επαναστατικό τους εγχείρημα, να συγκρουστούν με μια υπερδύναμη της εποχής, συνεπαγόταν τρομερές συνέπειες, όπως αυτή της σφαγής της Χίου, οι οποίες οδήγησαν χιλιάδες ελληνόπουλα, αγόρια και κορίτσια, στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και στα χαρέμια. Ο εθνικός μας Αγώνας έγινε πανευρωπαϊκό σύμβολο και βρήκε συμπαραστάτες χιλιάδες Φιλέλληνες, οι οποίοι συνετέλεσαν, μαζί με την αντοχή των Ελλήνων, στην ανατροπή του αυταρχικού πνεύματος της Ιεράς Συμμαχίας. Κέντρο της Φιλελληνικής κίνησης η Γαλλία, οι καλλιτέχνες της και οι ενεργοί της πολίτες. Έκτοτε, ασύντριπτοι δεσμοί ενώνουν τους Γάλλους και τους Έλληνες και ο Φιλελληνισμός ανατροφοδοτείται διαρκώς χάρη σε σπουδαίους διανοούμενους και επιστήμονες, όπως ο κύριος Ζαν-Λικ Μαρτινέζ, και καλλιτέχνες όπως η κυρία Φανί Αρντάν”.

