Ομηρία στο Τέξας: Νεκρός ο ένοπλος που εισέβαλε σε συναγωγή (εικόνες)

Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνταν όμηροι σε συναγωγή απελευθερώθηκαν με μετά από 10 ώρες.



Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνταν όμηροι σε συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας απελευθερώθηκαν με ασφάλεια μετά από περισσότερες από 10 ώρες, σε ένα περιστατικό ομηρίας που ξεκίνησε χθες, Σάββατο, όταν ένοπλος διέκοψε τη λειτουργία, που μεταδιδόταν απευθείας μέσω διαδικτύου.

Μέλη της Ομάδας Διάσωσης Ομήρων του FBI εισέβαλαν στη συναγωγή για να απελευθερώσουν τους τρεις ανθρώπους που κρατούνταν ακόμα όμηροι. Ο ένοπλος είναι νεκρός, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Κόλεϊβιλ Μάικλ Μίλερ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο ένοπλος κρατούσε αρχικά τέσσερις ομήρους, μεταξύ των οποίων και τον ραβίνο, στη Συναγωγή Μπεθ Ίσραελ. Ένας εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερος έξι ώρες αργότερα.

Τοπικοί δημοσιογράφοι είπα ότι άκουσαν εκρήξεις και πυροβολισμούς λίγο πριν ο κυβερνήτης του Τέξας Κρεγκ Άμποτ ανακοινώσει τη λήξη της ομηρίας. «Οι προσευχές εισακούστηκαν. Όλοι οι όμηροι είναι εν ζωή και ασφαλείς», έγραψε ο Άμποτ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Το FBI ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα του δράστη αλλά ότι δεν θα γνωστοποιήσει ακόμα τα στοιχεία του. Το FBI αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την αιτία του θανάτου του, σημειώνοντας ότι είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Το αστυνομικό τμήμα του Κόλεϊβιλ ανακοίνωσε ότι μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας (SWAT) αναπτύχθηκαν στην περιοχή έπειτα από κατεπείγουσες κλήσεις που ξεκίνησαν στις 10:41 π.μ. (τοπική ώρα, το Σάββατο) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαπραγματευτές του FBI άρχισαν να επικοινωνούν με τον άνδρα, ο οποίος δήλωσε ότι ήθελε να μιλήσει με μία γυναίκα που κρατούνταν σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ομήρων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ενημερωθεί για την ομηρία και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι προσεύχεται για την ασφάλεια των ομήρων.

Αξιωματούχος, που είχε ενημερωθεί για την κατάσταση, δήλωσε στο ABC News ότι ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε πως ήταν αδελφός της Πακιστανής επιστήμονα Αάφια Σιντίκι, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 86 ετών σε αμερικανική φυλακή έπειτα από την καταδίκη της το 2010 για επίθεση με πυρά κατά στρατιωτών και μελών του FBI, και ότι ζητούσε την απελευθέρωσή της.

