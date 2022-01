Αθλητικά

Κύπελλο Ισπανίας: Διακόπηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας

Η αναμέτρηση μεταξύ Μπέτις και Σεβίλλης είχε άδοξο τέλος μετά τον τραυματισμό του Ζορντάν από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από την εξέδρα.

Άδοξο όσο και πρόωρο τέλος είχε η αναμέτρηση της Μπέτις με τη Σεβίλλη για το Κύπελλο Ισπανίας, που διακόπηκε οριστικά στο 43ο λεπτό και με το σκορ ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, που φιλοξενούνταν στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» των «Βερδιμπλάνκος».

Αιτία ήταν η ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο, που χτύπησε τον Ζοάν Ζορντάν της Σεβίλης στο κεφάλι. Διαιτητές και ομάδες αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και λίγο αργότερα η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) ενημέρωσε ότι το παιχνίδι διακόπτεται οριστικά.

Η Ομοσπονδία είναι και η αρμόδια για να αποφασίσει για την τύχη της αναμέτρησης. Σύμφωνα με ορισμένα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πιθανότερο σενάριο είναι ο αγώνας να συνεχιστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το σημείο της διακοπής του, είτε σε άδειο ή με περιορισμένο αριθμό θεατών γήπεδο είτε σε άλλη έδρα.

