Μητσοτάκης: Οι Έλληνες της Ίμβρου είναι Τούρκοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων.





«Μαζί με τις ευχές μου για υγεία και προκοπή για τη νέα χρονιά, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση να χαιρετίσω τη διαδικτυακή κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων. Η πανδημία δυστυχώς μας κρατά και εφέτος μακριά. Δεν αδυνατίζει, όμως, τους δεσμούς των Ελλήνων όπου γης. Και ιδίως εκείνων που έχουν δοκιμαστεί σκληρά στην Ιστορία», ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων.

«Ο Σύλλογός σας, ωστόσο, από την ίδρυσή του το 1945 μέχρι και σήμερα, κρατά ζωντανή τη μακραίωνη Ιστορία της Ίμβρου και της Τενέδου, ενδυναμώνοντας την παρουσία των Ελλήνων στις πατρογονικές κοιτίδες. Κάτι που διαπίστωσα και προσωπικά, όταν επισκέφτηκα το όμορφο νησί σας μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Στις δραστηριότητές σας θα έχετε την αμέριστη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, που συναισθάνεται στο ακέραιο το χρέος της απέναντι σε μία από τις παλαιότερες εστίες του Έθνους μας στο Αιγαίο. Ενισχύοντάς σας υλικά και ηθικά και πιέζοντας σε κάθε διεθνές forum την Τουρκία να σεβαστεί όσα έχει υπογράψει. Κάποια βήματα έχουν γίνει. Για παράδειγμα, τα Ελληνικά σχολεία που παράνομα έκλεισαν το 1964 υποδέχονται ξανά μαθητές. Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την επαναλειτουργία τους με την απόσπαση μετακλητών εκπαιδευτικών. Όμως, δεν θα πάψουμε και να υπενθυμίζουμε διαρκώς στην Άγκυρα τις επίσημες δεσμεύσεις της. Γιατί οι Έλληνες της Ίμβρου είναι Τούρκοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα. Και κάθε διάκριση σε βάρος τους δεν αντιβαίνει μόνο στη Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Τουρκία, λοιπόν, καλείται να τους σεβαστεί με ισοτιμία και δικαιοσύνη».

Ο Πρωθυπουγρός ανέφερε ακόμα ότι «πρόσφατα συμπληρώθηκαν τρεις δεκαετίες φωτισμένης διαδρομής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ενός Ίμβριου με παγκόσμια ακτινοβολία, που όμως διαρκώς μοχθεί για τη γενέτειρά του. Γι’ αυτήν μιλήσαμε, μάλιστα, πολύ και στη συνάντησή μας στην Αθήνα. Τον χαιρετίζω και από εδώ και του εύχομαι από καρδιάς μακροημέρευση».

«Κλείνω επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα θα στέκεται ολόψυχα στο πλευρό σας για την πρόοδο του Ιμβριακού Ελληνισμού και την ανάταξη των ιστορικών αδικιών που διαχρονικά έχει υποστεί. Και ευελπιστώ ότι θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά στο ιστορικό νησί σας. Καλότυχο, λοιπόν, το Νέο Έτος, με υγεία και δύναμη σε σας και στις οικογένειές σας» είπε τέλος ο Πρωθυπουργός.

