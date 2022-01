Κόσμος

Πρίγκιπας Χάρι: Θέλει αστυνομική προστασία για να πάει στη Βρετανία

Χωρίς αστυνομικούς δεν επιστρέφει στην πατρίδα του ο τέως πρίγκιπας Χάρι. Άρνηση από την κυβέρνηση της Βρετανίας.

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας αμφισβητεί τη νομική ισχύ μιας κυβερνητικής απόφασης σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να του παρέχεται αστυνομική προστασία όταν βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος ακόμη και αν καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά της, όπως ανακοίνωσαν οι νομικοί εκπρόσωποί του.

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και η αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν απαρνήθηκαν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 για να επιδιώξουν μια νέα καριέρα στο Λος Άντζελες.

Έκτοτε το ζευγάρι έχει προσλάβει για την προστασία του ιδιωτική εταιρεία.

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποί του είπαν ότι αυτές οι διευθετήσεις δεν παρέχουν στον πρίγκιπα το επίπεδο της προστασίας που έχει ανάγκη όταν επισκέπτεται τη Βρετανία.

"Απούσης μιας τέτοιας προστασίας ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι του", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση επικαλείται ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2021 όταν, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Χάρι, κινδύνευσε η ασφάλειά του καθώς αποχωρούσε από μια φιλανθρωπική εκδήλωση εξαιτίας της έλλειψης αστυνομικής προστασίας.

Η κυβέρνηση είχε στο παρελθόν απορρίψει δύο προτάσεις να καταβάλει τα έξοδα για την αστυνομική του προστασία, σύμφωνα με τους δικηγόρους του.

Ένας εκπρόσωπος είπε ότι η διαδικασία πίσω από αυτές τις αποφάσεις υπήρξε αδιαφανής και αντιφατική και απέτυχε να εξετάσει όλους τους κινδύνους.

Ο Χάρι ζήτησε δικαστική επανεξέταση--μια νομική αμφισβήτηση της νομιμότητας των αποφάσεων που ελήφθησαν από δημόσιο φορέα--τον Σεπτέμβριο του 2021, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δικηγόροι του είπαν ότι αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες εξαιτίας μιας διαρροής στον βρετανικό Τύπο.

