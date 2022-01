Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test από την Περιφέρεια Αττικής και ΙΣΑ

Πού θα γίνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη οι δωρεάν εξετάσεις από τον ΙΣΑ και την Περιφέρεια Αττικής.

Πάνω από 4.000 δωρεάν rapid test έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα σε Δήμους και Δομές της Αττικής, στο πλαίσιο της σχετικής Δράσης της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ.

Διαγνωστικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν αύριο Δευτέρα 17/1 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, την Τρίτη 18/1 σε δομές ΚΑΠΗ του Δήμου Μάνδρας και την Τετάρτη 19/1 στο Δήμο Ηλιούπολης

Χιλιάδες ήταν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας διενεργούνται δωρεάν rapid test σε όσους πολίτες το επιθυμούν, σε όλη την Αττική.

Ειδικότερα, για την περίοδο από τις 23/12/21, ημέρα έναρξης της Δράσης, έως και τις 14/1/22, οι πολίτες που έσπευσαν στα σημεία που τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ διενεργούσαν διαγνωστικούς ελέγχους για Covid ξεπέρασαν τις 4.000.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε Δομές (Γηροκομεία κ.ά) και Δήμους της Αττικής. Μεταξύ άλλων, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία των Δήμων Πετρούπολης, Ηρακλείου, Αχαρνών, Κρωπίας, Παπάγου – Χολαργού, Μεγαρέων και Σαλαμίνας.

Για αύριο Δευτέρα 17/1/22 κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών θα διενεργούν rapid test στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λ. Μεσογείων 415-417) από τις 10:00 έως 14:00.

Την Τρίτη 18/1/22 θα πραγματοποιούνται rapid test από τις 9:00 έως 14:00 στις κάτωθι δομές του Δήμου Μάνδρας:

ΚΑΠΗ Μάνδρας, Θεμιστοκλέους 10, Μάνδρα

ΚΑΠΗ Βιλίων, Γκούρας 1, Βίλια

ΚΑΠΗ Ερυθρών, Κύπρου 1, Ερυθρές

Τέλος, για την Τετάρτη 19/1/22 κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Π.Α και του ΙΣΑ θα βρίσκονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Λεωφ. Πρωτόπαπα, Ηλιούπολη από τις 9:00 έως 14:00.

Το συντονισμό της Δράσης έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:

«Με συνέπεια στηρίζουμε τις προληπτικές δράσεις με στόχο τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι ορατά και η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη. Σε συνεργασία με τους Δήμους συνεχίζουμε τους εκτεταμένους διαγνωστικούς ελέγχους για Covid μέχρι την οριστική νίκη μας απέναντι στην πανδημία».

Υπενθυμίζεται ότι για τη διενέργεια του ελέγχου δεν απαιτείται ραντεβού, παρά μόνον η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΜΚΑ.

