ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος: Ισόπαλη έληξε η "μονομαχία"

Ισόπαλο το σκορ με 1-1 στους «Ζωσιμάδες».

Ισόπαλος και μάλιστα με το ίδιο σκορ (1-1) ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος εφετινός αγώνας πρωταθλήματος ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ατρόμητο, που διεξήχθη στους «Ζωσιμάδες» στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει την ανωτερότητά του και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εδραίωση στην τέταρτη θέση, ενώ το συγκρότημα της Ηπείρου έφυγε με έναν σημαντικό βαθμό από μια δύσκολη έδρα και πήρε ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας και της προσπάθειας απεμπλοκής του από τις τελευταίες θέσεις.

Ο αγώνας στην πρωτεύουσα της Ηπείρου ξεκίνησε με καταιγιστικό ρυθμό, αφού πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Κουλούρης εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες στην περιοχή των γηπεδούχων και άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ, φτάνοντας τα έξι γκολ στο πρωτάθλημα. Πριν όμως προλάβουν να χαρούν οι «κυανόλευκοι», στο 3΄ ο Περέα ισοφάρισε για τον ΠΑΣ με κεφαλιά-ψαράκι στη σέντρα του Σάλιακα, επίσης με το έκτο φετινό τέρμα του!

Στο 17΄ ο Μπρέμερ γύρισε από δεξιά, ο Περέα πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι κι έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γιαννιώτη, ενώ στο 40΄ Ο Σνάιντερ έπιασε την κεφαλιά μετά από τη νέα σέντρα του Σάλιακα, με την μπάλα να φεύγει ξανά δίπλα από την εστία του Γιαννιώτη.

Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ατρόμητου να χάσει μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Στρούγγης εκμεταλλεύθηκε την κόντρα σε απευθείας φάουλ του Σπιριντόνοβιτς, βγήκε απέναντι στον Σούλη και ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Γιάννινα απέκρουσε σε κόρνερ.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν επιθετικός μονόλογος των γηπεδούχων. Στο 48΄ ο Μπρένερ έκανε την ατομική ενέργεια και το σουτ που έπιασε έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Γιαννιώτης, ενώ το ίδιο έκανε στο 59΄ σε σουτ του Σάλιακα, όπως και στο 71΄ σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του δεξιού μπακ του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου ήταν ανίκητος και δύο λεπτά αργότερα το κατάλαβε και ο Λώλης, που μετά από λάθος της άμυνας βγήκε απέναντί του, ενώ στο 75΄ ο Έλληνας κίπερ έβγαλε και το δυνατό σουτ του Καραχάλιου στη δεξιά γωνία του, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κάργας - Γκαλβάο, Σάλομον

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Σούλης, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Καραχάλιος, Γκαρντάβσκι, Στάνκο, Μπρένερ, Σνάιντερ, Μορέιρα (63΄ Λώλης), Περέα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Καστεγιάνο, Βασιλαντωνόπουλος, Γκαλβάο, Στρούγγης, Ντένιτς, Καρτάλης (66΄ Χαρίσης), Σάλομον, Σπιριντόνοβιτς (66΄ Μουνίθ), Μπεντινέλι (88΄ Νταβιώτης), Κουλούρης.

