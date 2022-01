Κοινωνία

Εύβοια: Πέθανε ο άνδρας που προσπάθησε να τον κάψει ζωντανό η σύντροφός του

Το περιστατικό είχε σοκάρει τόσο την τοπική κοινωνία οσο και το πανελλήνιο.

Τελικά δεν τα κατάφερε ο 68χρονος άνδρας από το Αχλάδι Ευβοίας, που είχε δεχτεί επίθεση από την 33χρονη συντροφό του.

Ο 68χρονος, είχε δεχθεί επίθεση περίπου δέκα ημέρες πριν και τελικά έφυγε από τη ζωή όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, η 33χρονη σύντροφός του, τον περιέλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά μέσα στο σπίτι του.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Αχλάδι της βόρειας Εύβοιας στις 2 Ιανουαρίου 2022, ωστόσο, καταγγέλθηκε λίγες ημέρες μετά στην Αστυνομία.

Ο 68χρονος άνδρας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς των Αθηνών.

Πηγή: evima.gr

