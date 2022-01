Κοινωνία

Τζώρτζης Μονογυιός – Κούγιας: Περίεργο τροχαίο, ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα

Ο Αλέξης Κούγιας τόνισε ότι εξετάζει διαφορετικές παραμέτρους, ενώ σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της συζύγου του Τζώρτζη Μονογυιού.



Λίγες ημέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή που στοίχισε τη ζωή στον Τζώρτζη Μονογυιό, μέσα στην Ferrrari, ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το τι μπορεί να συνέβη.

Όπως είπε ίδιος έχει προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση, καθώς ήταν ο δικηγόρος του και λίγο πριν την μοιραία σύγκρουση ήταν μαζί.

Ο κ. Κούγιας αναφέρθηκε και στην αντιδικία που είχε ο Τζώρτζης Μονογυιός με την πρώην σύντροφό του, ενώ σημείωσε ότι είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα παραμονή Χριστουγέννων για να διεκδικήσει καλύτερη επαφή με το παιδί του.

Ο κ. Κούγιας έκανε λόγο για ένα περίεργο δυστύχημα και μάλιστα αποκάλυψε ότι πραγματογνώμονας τροχαίων Παναγιώτης Μαδιάς, του είπε πως αυτό το ατύχημα είναι αδιανόητο. Ο Αλέξης Κούγιας τόνισε ότι εξετάζει διαφορετικές παραμέτρους, ενώ σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της συζύγου του Τζώρτζη Μονογυιού, η οποία ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο και αυτή την στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, ο κ. Κούγιας είπε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου βρέθηκε άθικτο, καθώς δεν εξερράγη.

Είπε ακόμα ότι πρέπει να εξεταστεί και πως έγινε η παράδοση – παραλαβή του οχήματος, καθώς όπως σημείωσε μια νταλίκα έφερε το αυτοκίνητο και το άφησε πάνω στο δρόμο. «Πρέπει να δούμε αν το αυτοκίνητο είχε κάποια βλάβη», τόνισε.

«Υπάρχει μια σιωπή γύρω από το δυστύχημα . Ο Τζώρτζης ήταν πολύ καλός οδηγός», πρόσθεσε ο κ. Κούγιας, ο οποίος όπως είπε αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

