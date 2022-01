Life

“Το Πρωινό” - Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η “ψεύτικη πρόταση γάμου”, το μονόπετρο και τα δάκρυα (βίντεο)

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με την αγαπημένη του Ιλαέρια μιλούν για τη γνωριμία τους και τις λεπτομέρειες του γάμου τους. Η έκπληξη του "Πρωινού" στον θεατρικό παραγωγό που τον έκανε να συγκινηθεί...

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είναι full in love με την αγαπημένη του Ιλαέρια και δεν το κρύβει...

Το ζευγάρι βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" στην πρώτη τους τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησαν στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα για την γνωριμία τους και τις λεπτομέρειες για τον επερχόμενο γάμο τους.

Ο θεατρικός παραγωγός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, όταν εμφανίστηκε ο πατέρας του από την Κύπρο και μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνον.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν δίστασε να απαντήσει στα σχόλια που έχει δεχτεί όλο αυτό τον καιρό για τη σχέση του. «Έχω διαβάσει διάφορα, όπως ότι μπορεί να είναι ψεύτικο όλο μέχρι και για οικογενειακά θέμα, για προίκες. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που ήταν ανεκπλήρωτο ήταν αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να ονειρεύομαι επαγγελματικά. Την υγεία μας να έχουμε. Όλα αυτά που έχω διαβάσει είναι αστεία, όπως για παράδειγμα ότι οι γονείς μου τώρα που παντρευόμαστε θα μου δώσουν μία μεγάλη προίκα. Στην αρχή στενοχωρήθηκα, αλλά τώρα γελάω. Κατά καιρούς μου έχουν σύρει τα εξ’ αμάξης…» είπε.

Όταν η μέλλουσα σύζυγός του μπήκε στο πλατό, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε πως εκτός από το μονόπετρο που της έδωσε στην πρόταση γάμου, της έδωσαν τα αδέρφια του ένα ακόμη δαχτυλίδι με τέσσερα διαμάντια. «Με δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά στην οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του Μαυρίκιου Μαυρικίου έκανε έκπληξη στο ζευγάρι, βγαίνοντας από την Κύπρο μέσω skype. Τα λόγια αγάπης που είπε για τον γιο του, έκαναν τον θεατρικό παραγωγό να "λυγίσει"...

«Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει στον πατέρα του Μαυρίκιου. Είναι γλυκιά, ευαίσθητη, καλός χαρακτήρας. Δέκα μέρες που την είδαμε εδώ, περάσαμε πολύ ωραία», είπε για τη νύφη του ο Γιώργος Μαυρικίου και στη συνέχεια πρόσθεσε για τον γιο του: «Στον Μαυρίκιο έχω πλήρη εμπιστοσύνη από μικρό παιδάκι. Όπου έφτασε το κέρδισε από μόνος του. Είναι σπουδαγμένος και ξέρει τι επιλέγει. Γι αυτό επέλεξε και αυτή την όμορφη νύφη. Πάντα ήμουν δίπλα του. Ψάχνω τον κύριο που έγραψε ότι θα δώσω στον γιο μου βίλες και εκατομμύρια να μου πει που θα τα βρω».

