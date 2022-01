Συνταγές

Σνίτσελ κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας από τον Πέτρο Συρίγο

Όλα τα μυστικά της συνταγής από τον Πέτρο Συρίγο για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα!

Λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης του και μετά από μια εβδομάδα απουσίας, ο Πέτρος Συρίγος επέστρεψε την Δευτέρα στο "Πρωινό" και μπήκε στην κουζίνα του.

Ο Πέτρος Συρίγος έφτιαξε τρυφερό σνίτσελ από στήθος κοτόπουλου, το οποίο συνοδεύεται με μια φρέσκια σαλάτα ή σαλάτα coleslaw.



Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" Πέτρου Συρίγου για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα!

Για το σνίτσελ κοτόπουλο θα χρειαστείτε:

4 στήθη κοτόπουλο

6 αβγά

3 κ.σ. γάλα

1κ.τ.γ πάπρικα

1 κ.τ.γ σκόρδο σκόνη

250 γρ αλεύρι γ.ο.χ.

150 γρ παρμεζάνα τριμ.

10 φέτες ψωμί του τόστ

αλάτι, πιπέρι

400 ml καλαμποκέλαιο

Σνίτσελ κοτόπουλο – Η συνταγή

Σ’ ένα μπολ βάζουμε τα αβγά με το γάλα, αλατοπιπερώνουμε και χτυπάμε καλά. Σ’ ένα άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το σκόρδο, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σ’ ένα άλλο μπολ βάζουμε το ψωμί του τοστ που το έχουμε αφήσει να ξεραθεί και το έχουμε τρίψει στον τρίφτη. Σ’ ένα πιάτο βάζουμε την τριμμένη παρμεζάνα. Ανοίγουμε το φιλέτο στήθος κοτόπουλο στα δυο ώστε να γίνει πιο λεπτό, έπειτα το βάζουμε ανάμεσα σε δυο μεμβράνες και χτυπάμε με ένα βάρος ώστε να ανοίξει περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε με όλα τα φιλέτα. Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα. Τα περνάμε ένα ένα από το αλεύρι και τα βάζουμε σε ένα πιάτο. Έπειτα τα περνάμε από το αβγό και την παρμεζάνα. Αφού τα έχουμε περάσει όλα από το αβγό και την παρμεζάνα, τα παίρνουμε ένα ένα και τα περνάμε από αβγό πάλι και τέλος από το τριμμένο ψωμί. Έτσι πετυχαίνουμε να είναι η παρμεζάνα στη μέση ώστε να μην μας καεί στο ψήσιμο. Βάζουμε σ’ ένα τηγάνι το καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά, το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά, όχι να κάψει και τηγανίζουμε και απ’ τις δυο πλευρές. Όταν είναι έτοιμα τα βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Tips:



Το ψωμί μας κάνει πιο ωραία κρούστα απ’ ότι η φρυγανιά στο σνίτσελ. Προσοχή το λάδι μας δεν πρέπει να καίει γιατί θα καούν τα σνίτσελ απέξω και μέσα θα μείνουν ωμά

