Κατερίνη: Απάτη με επίδομα εμβολιασμού... 19000 ευρώ!

"Ξάφρισαν" τον τραπεζικό λογαριασμού 54χρονου για επίδομα...εμβολιασμού.

Απάτη με πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος εμβολιασμού κατά της Covid-19 και θύμα 54χρονο, από τον οποίο επιτήδειος απέσπασε το ποσό των 19.000 ευρώ, ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές της Κατερίνης.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, άγνωστος τού τηλεφώνησε το προηγούμενο διάστημα και με το παραπάνω πρόσχημα απέσπασε τον αριθμό και το pin της τραπεζικής του κάρτας, «ξαφρίζοντας» εν συνεχεία τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Η υπόθεση έγινε γνωστή κατόπιν ανάρτησης που έκανε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνεται προς τους χρήστες του διαδικτύου ότι «κανένας φορέας του δημοσίου δεν θα ζητήσει ποτέ τηλεφωνικά τους τραπεζικούς σου κωδικούς».

