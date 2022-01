Πολιτική

Αιγαίο: Νέα υπερπτήση τουρκικού drone

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες τουρκικές προκλήσεις με υπερπτήση drone πάνω από την Κανδελιούσσα.

Συνεχίζουν τις προκλήσεις από αέρος οι Τούρκοι.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε, σήμερα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, υπερπτήση πάνω από την Κανδελιούσσα (σ.σ. νησίδα των Δωδεκανήσων, δυτικά της Νισύρου).

Το τουρκικό drone πραγματοποίησε την υπερπτήση στις 13:23 στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό drone αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πρόστιμο 1500 ευρώ σε παπά

Πλεύρης για μέτρα: η χαλάρωση ξεκινά από την Εστίαση

“Το Πρωινό” - Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η “ψεύτικη πρόταση γάμου”, το μονόπετρο και τα δάκρυα (βίντεο)