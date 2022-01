Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σχολεία: λιγότερα κρούσματα τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα στα σχολεία και η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία του ΕΟΔΥ, κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων εντοπίστηκαν 10.414 λιγότεροι μαθητές ηλικίας 4-18 ετών θετικοί στον κορονοϊό, απ’ ό,τι την τελευταία εβδομάδα των διακοπών των Χριστουγέννων (από 43.608 θετικά κρούσματα μαθητών μείωση σε 33.194), και παρά το γεγονός ότι τα τεστ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αυξήθηκαν ραγδαία την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων.

Σήμερα, Δευτέρα 17/1, η Υπουργός Ν. Κεραμέως υπέγραψε απόφαση πρόσληψης 2.500 ακόμη εκπαιδευτικών για κάλυψη αναγκών εξ αιτίας του κορονοϊού (με το σύνολο των προσλήψεων της τελευταίας εβδομάδας να υπερβαίνει τις 4.000)

Έχουμε μόλις 2 κλειστά τμήματα εξαιτίας αριθμού κρουσμάτων μαθητών μεταξύ των περισσότερων από 80.000 σε όλη τη χώρα.

Τα παιδιά μας επέστρεψαν στο σχολείο με ασφάλεια, τηρώντας τα μέτρα, και πέραν του αυτονόητου μαθησιακού και ψυχοσυναισθηματικού οφέλους, τα στοιχεία δείχνουν και υγειονομικό κέρδος για την εκπαιδευτική κοινότητα και το σύνολο της κοινωνίας.

ΟΛΜΕ:

Σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ διευκρινίζει: «Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό ή χώρο για την παροχή τηλεκπαίδευσης».

Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε «με αφορμή πλήθος καταγγελιών από συναδέλφους, που δέχονται προφορικές -πάντα- πιέσεις, εκβιασμούς ακόμα και απειλές από ορισμένους διευθυντές σχολείων και Διευθυντές Εκπαίδευσης λόγω των μαθητικών καταλήψεων», όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ.

Η ΟΛΜΕ προσθέτει, ότι «καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει στη νομοθεσία που να υποχρεώνει να γίνεται τηλεκπαίδευση από το σπίτι των εκπαιδευτικών ή από άλλον χώρο, πέραν του σχολείου υπηρέτησής τους».

Ειδικότερα η ΟΛΜΕ τονίζει ότι:

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δικό τους εξοπλισμό ή χώρο για την παροχή τηλεκπαίδευσης.

Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει στη νομοθεσία που να υποχρεώνει να γίνεται τηλεκπαίδευση από το σπίτι των εκπαιδευτικών ή από άλλον χώρο, πέραν του σχολείου υπηρέτησής τους.

Οι εκπαιδευτικοί δεν οφείλουν να υπακούν σε προφορικές «εντολές», πολύ περισσότερο όταν αυτές είναι πέρα και έξω από κάθε θεσμικό και νομικό πλαίσιο.

Οι πιέσεις που δέχονται συνάδελφοι να δηλώσουν «κανονική άδεια» παρά τη θέλησή τους ή ακόμα και να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία ώστε να παράσχουν τηλεκπαίδευση είναι μακριά από κάθε λογική, συνιστούν κατάφορη παραβίαση και καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Ειδικά η «εντολή» να πάνε οι εκπαιδευτικοί σε άλλα σχολεία είναι απαράδεκτη και υγειονομικά, αφού κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τα σχολεία αυτά με την προσέλευση δεκάδων επιπλέον συναδέλφων στους χώρους τους.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Διδασκόντων να παρίστανται καθημερινά στα σχολεία τους και να μην υποκύπτουν σε προφορικές πιέσεις.

Παράλληλα κάνει λόγο για "αυταρχικές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές και μεθοδεύσεις που δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο το τεταμένο κλίμα στα Δημόσια Σχολεία».

