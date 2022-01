Αθλητικά

Αργεντινή: Ο Μέσι εκτός Εθνικής

Ο Σκαλόνι δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα παιχνίδια με Χιλή και Κολομβία.



Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα ενισχύσει την Εθνική Αργεντινής στα επερχόμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν μετά την περιπέτεια που πέρασε με τον κορονοϊό δεν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Μπορεί να έχει επανέλθει στις προπονήσεις της Παρί, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί. Ετσι ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα παιχνίδια με Χιλή και Κολομβία.

Ο Μέσι, λοιπόν, θα παραμείνει στην Γαλλία προκειμένου να συνεχίσει τις προπονήσεις για να μπορέσει να είναι έτοιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Παρί και της Εθνικής Αργεντινής.

