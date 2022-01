Αθλητικά

Κορονοϊός: Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε θετικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός και άλλοι τρεις παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.



Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι και άλλοι τρεις παίκτες βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική ομάδα, παραμονή του ταξιδιού του στη Βαν, για τη φάση των 16 του Coupe de France.

Οι, Χουάν Μπερνάτ, ο Σέρχιο Ρίκο και ο Νάθαν Μπιτουμαζάλα «είναι επίσης θετικοί και βρίσκονται σε απομόνωση και υπόκεινται στα κατάλληλα υγειονομικά πρωτόκολλα», όπως ανέφερε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Χθες, ο γαλλικός σύλλογος ανέφερε ότι είχε εντοπίσει τέσσερα θετικά κρούσματα, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα των παικτών. Ένα μέλος του προσωπικού έχει βρεθεί επίσης θετικό στην Covid-19.

Η Γαλλία ανέφερε 219.126 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε ένα 24ωρο το Σάββατο, την τέταρτη συνεχή ημέρα που η χώρα έχει καταγράψει περισσότερα από 200.000 κρούσματα, ενώ βρίσκεται μαζί με τις ΗΠΑ , την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Βρετανία και τη Ρωσία, στη λίστα με τις χώρες με περισσότερα από 10 εκατομμύρια κρούσματα Cocvid-19.

Ο Μέσι, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Καταλωνίας, Mundo Deportivo, πιθανότατα μολύνθηκε αυτά τα Χριστούγεννα στην Αργεντινή, όπου βρέθηκε σε ένα πάρτι στη γενέτειρά του Ροζάριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague: Νέες ημερομηνίες για 4 παιχνίδια

Ινδία: Κατσίκα γέννησε κατσικάκι με πρόσωπο… ανθρώπου (εικόνες)

Rapid test: ατέλειωτες ουρές μετά τα ρεβεγιόν (εικόνες)