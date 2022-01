Παράξενα

Νταλίκα τράκαρε με... βάρκα στην Εθνική (εικόνες)

Απίστευτο τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας, όταν νταλίκα τράκαρε με... βάρκα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Συγκεκριμένα, νταλίκα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε τρέιλερ με βάρκα κοντά στη Θήβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο οχήματα είχαν κατεύθυνση προς Αθήνα και η νταλίκα στο 87χλμ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πίσω από το τρέιλερ.

Aπό την σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρχε τραυματισμός, μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στην βάρκα.

Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία και η οδική βοήθεια.

Πηγή: permissos.gr

