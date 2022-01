Life

“Το Πρωινό” - Άκης Τσοχατζόπουλος: Αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο (βίντεο)

Τι λέει για τη σύζυγό του Βίκυ Σταμάτη στο αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο που έρχεται στο "φως" της δημοσιότητας.

Ανοίγει η διαθήκη του Άκη Τζοχατζόπουλου και αναμένεται να γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα, δια των επιθυμιών του, όπως φάινεται από το μέχρι στιγμής ρεπορτάζ.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" παρουσιάστηκε αποκλειστικά για πρώτη φορά προσωπικό ηχητικό ντοκουμέντο του Άκη Τζοχατζόπουλου, λίγο μετά την αποφυλάκισή του.

Φαίνεται, πως το κατέγραψε σε κάποιο μαγνητοφωνάκι σπίτι του και αναφέρει τα εξής "η γυναίκα μου είναι αθώα, έζησε 4 τραγικά χρόνια. Στο νοσοκομείο και στο Δρομοκαϊτειο οι συνθήκες ήταν τραγικές".

Ενώ εξέφρασε τις τύψεις που ένιωθε για τις δυσκολίες που πέρασε η γυναίκα του. "Φυσικά και νιώθω ενοχές, βασανίστηκε αλλά στάθηκε", ανέφερε στο ηχητικό ντοκουμέντο. "Είμαι δεσμευμένος με τη γυναίκα μου" είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος της Βίκυς Τσοχαζτζοπούλου, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στο "Πρωινό" ανέφερε μεταξύ άλλων "πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους, μέσα στις διαθήκες ξεκαθαρίζει ποιες είναι οι σχέσεις του με την οικογένεια και ποιες με τη σύζυγό του".

