Παντελής Παντελίδης - Λύτρας: Υπάρχει DNA από το οποίο προκύπτει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

Ξεκινά η δίκη για τις αγωγές για τις αποζημιώσεις από τις συνεπιβάτιδες του Παντελή Παντελίδη, στο τραγικό τροχαίο που του στοίχισε την ζωή ακριβώς πριν από 6 χρόνια.



Εκδικάζονται την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου οι αγωγές για τις αποζημιώσεις που αφορούν το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής του Παντελή Παντελίδη, στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και τραυμάτισε τη Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριακού.

«Ουσιαστικά θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα γίνει. Η οικογένεια του Παντελίδη ακόμα και σήμερα θεωρεί ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής. Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας που τον είδε να φεύγει από τη λέσχη και να μπαίνει στη θέση του συνοδηγού, ενώ αυτό προκύπτει και από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Η οικογένεια του Παντελή θα είναι στο δικαστήριο», είπε στο Mega ο συνήγορος της οικογένειας Παντελίδη, Απόστολος Λύτρας.

«Επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα, θεωρώ ότι το δικαστήριο θα καταλάβει. Υπάρχει DNA από το οποίο προκύπτει ότι δεν οδηγούσε ο Παντελίδης. Θέλω να πιστεύω ότι ο δικαστής θα το δει αυτό», πρόσθεσε.

