Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Προβληματισμοί και εντάσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Συνεχίζει να μας επηρεάζει η Πανσέληνος, η Αφροδίτη είναι ανάδρομη στα αισθηματικά μας και ο Ερμής δημιουργεί ένα κλίμα μπερδέματος" είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις της.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





