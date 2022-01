Κοινωνία

Περιστέρι - βιασμός ανήλικης: προφυλακιστέος ο 32χρονος

Σοκάρει η κατάθεση της ανήλικης. Ποια η στάση του κατηγορούμενου.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον της 23ης Τακτικής Ανακρίτριας ο 32χρονος κατηγορούμενος για βιασμό της 14χρονης ετεροθαλούς αδερφής της 27χρονης συντρόφου του στο Περιστέρι.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή για τον βιασμό που, σύμφωνα με το θύμα, έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο στο σπίτι της 27χρονης, όπου η ανήλικη είχε πάει για λίγες ημέρες. Ο 32χρονος φέρεται να αρνείται την πράξη του βιασμού.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη οπότε και είχαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στα χέρια τους τα αποτελέσματα εξετάσεων βιολογικού υλικού, σύμφωνα με τα οποία το δείγμα dna που συλλέχθηκε από τα σεντόνια και την μπλούζα της ανήλικης ανήκει στον 32χρονο.

Ανατριχιάζει η κατάθεση της ανήλικης

Η κατάθεση που έδωσε στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στις 20 Ιουνίου η 14χρονη τότε κοπέλα ανατριχιάζει και σοκάρει.

Χαρακτηριστικά όπως αποκάλυψε το protothema.gr το κορίτσι ανέφερε: «Τώρα τελείωσα την Β γυμνασίου. Μένω στο σπίτι με την μαμά και με την μικρή μου αδερφή που είναι οκτώ ετών. Ο βιολογικός μου μπαμπάς έχει πεθάνει εγώ έχω πάρει το επίθετο του ανθρώπου, με τον οποίο ήταν παντρεμένη η μαμά μου όταν γεννήθηκα εγώ. Μετά από λίγο πήραν διαζύγιο.Έχω άλλα τρία αδέρφια μεγάλα, δύο αδερφές και έναν αδελφό, που είναι παιδιά του βιολογικό μου πατέρα που δεν ζει».

Στη συνέχεια η ανήλικη ανέφερε: «Ναι, το σπίτι έχει δύο υπνοδωμάτια. Στο ένα κοιμάται η αδερφή μου με το αγορητής και στο άλλο κοιμάμαι εγώ όταν πηγαίνω. Η αδερφή μου κάποια στιγμή πήγε στο δωμάτιό της και κοιμήθηκε. Εγώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι και έβλεπα βίντεο στο κινητό ναι κλειστά τα φώτα και την πόρτα του δωματίου ανοιχτή. Η αδερφή μου θέλει να την αφήνω ανοιχτή όταν κοιμάμαι. Εγώ είχα την πλάτη μου γυρισμένη στην πόρτα. Κάποια στιγμή, περίπου στις 11:30, μπήκε μέσα αυτός. Δεν τον άκουσα στην αρχή. Μετά ήρθε και μου έκλεισε το στόμα με το χέρι του και μου είπε να μην μιλήσω και ότι η αδερφή μου κοιμάται. Στην, αρχή τον έσπρωχνα αλλά ήταν αρκετά πιο δυνατός και δεν μπορούσε να τον απομακρύνω. Επειδή γενικά τον φοβάμαι, δεν μίλησα πράγματι και βγάλε το χέρι του, Από το στόμα μου. Μου έβγαλε την μπλούζα και μου χάιδεψε το στήθος. Μου κατέβασε το σορτσάκι που φορούσα και το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα και με άγγιξε κάτω. Κατέβασε και το δικό του παντελόνι και το βρακί μου και με έπιασε από τα μαλλιά και με κατέβασε κάτω. (σ.σ οι περιγραφές που ακολουθούν ειναι ανατριχιαστικές). Με βίασε. Πόνεσα πολύ μετά πήγα στην τουαλέτα και σκουπίστηκα με ένα μωρομάντηλο, είδα αίμα στο μωρομάντηλο».

Στην ερώτηση των αστυνομικών αν ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε προφυλακτικό, το κορίτσι απάντησε «όχι» ενώ είπε πως δεν είχε προηγούμενη σεξουαλική έπαφή και η πόρτα του δωματίου ήταν ανοιχτή, όμως "δεν κάνανε φασαρία" και έτσι δεν ξύπνησε η αδερφή της.

Η ανήλικη είπε επίσης πως το μόνο που της είπε ο 32χρονος μετά την πράξη του ήταν: «μου είπε μόνο ''κατάλαβα ότι δεν το ήθελες'' και μετά πήγε στο δωματιο, που κοιμόταν η αδερφή μου. Ούτε εγώ του είπα κάτι» και συνέχισε «την επόμενη μέρα το Σάββατο το πρωί πήγαμε οι τρεις μας για μπάνιο στο σχοινιά και μετά με γύρισα στο σπίτι μου. Στη θάλασσα με κοιτούσε αλλά όχι τόσο έντονα. Η αδερφή μου πιστεύω ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα, του έχει εμπιστοσύνη. Όταν μείναμε, μόνες με τη μαμά μου να μην είναι μπροστά η μικρή μου αδερφή της το είπα και ήρθαμε στο Παίδων».

Στην ερώτηση σχετικά με το πώς ήταν η σχέση της με τον 32χρονο, απάντησε: «συζούσε με την αδερφή μου, συζητούσαν καμιά φορά και μπορεί να έκανε κάποιο αστείο μπροστά μου. Ούτε τώρα που μένουν μαζί είχαμε πολλές επαφές. Αυτός τα πρωινά λείπει στη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Εγώ είμαι πιο πολύ με την αδερφή μου. Γενικά τον φοβόμουν επειδή είναι νευρικός άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές με κοιτούσε έντονα και αυτό με έκανε να αισθανθώ άβολα. Πριν κάποιες εβδομάδες που είχαμέ πάει στη θάλασσα οι τρεις μας εγώ η αδερφή μου και αυτός, είπε κάποια στιγμή στην αδερφή μου «να βάλω αντηλιακό στην μικρή;» και η αδερφή μου είπε «ναι». Τότε μου έβαλε αντηλιακό αλλά με άγγιξε πολύ ψηλά στο πόδι και στον ποπό μου και με έκανε να νιώσω άσχημα. Την επόμενη μέρα κάποια στιγμή που ήμασταν μόνοι μας μου είπε «μην πεις τίποτα πουθενά γιατί θα χάσω και σένα και την αδερφή σου». Εγώ δεν του απάντησα καθόλου».

Τέλος, όσον αφορά το τι ειπε το κορίτσι σχετικά με το τι θα ήθελε να γίνει με τον φερόμενο ως δράστη ανέφερε: «δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Χάλασε την εφηβεία μου και ίσως και την σχέση με την αδερφή μου. Δεν με ενδιαφέρει τόσο αν τιμωρηθεί…».

