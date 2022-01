Αθλητικά

Premier League - Τσέλσι: Νέα “γκέλα” για τους Λονδρέζους

Η Τσέλσι μετά το νέο "στραβοπάτημα" ουσιαστικά έχασε κάθε ελπίδα για τον εφετινό τίτλο.

Η Τσέλσι είχε μία ακόμη απώλεια στην έδρα της Μπράιτον και με το τελικό 1-1, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 24ης αγωνιστικής της Premier League (σ.σ. οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 8-9-10/02, αλλά λόγω της συμμετοχής της Τσέλσι στο Παγκόσμιο Συλλόγων εκείνο το διάστημα, διεξήχθη σήμερα το ματς με την Μπράιτον), ουσιαστικά έχασε κάθε ελπίδα για τον εφετινό τίτλο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης προηγήθηκαν με τον Ζίγες, αλλά στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με το πέναλτι του Φέργκιουσον και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Τούχελ να χαρεί το πρώτο της «τρίποντο» μετά τις 26/12 και το 3-1 επί της Αστον Βίλα.

Να σημειωθεί ότι με το ίδιο σκορ (1-1) είχε τελειώσει και το παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 20ή αγωνιστική (29/12).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Μπράιτον-Τσέλσι 1-1 / (60΄ Γουέμπστερ - 28΄ Ζίγες)

Νιούκαστλ-Έβερτον 08/02

Γουέστ Χαμ-Γουότφορντ 08/02

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 08/02

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 09/02

Νόριτς-Κρίσταλ Πάλας 09/02

Τότεναμ-Σαουθάμπτον 09/02

Άστον Βίλα-Λιντς 09/02

Λίβερπουλ-Λέστερ 10/02

Γουλβς-Άρσεναλ 10/02