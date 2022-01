Life

“Φάρμα”: Ο πρώτος μονομάχος, η ασυλία και ο τραυματισμός (βίντεο)

Ένας τραυματισμός, ένας αγιασμός και μια έντονη συζήτηση αναστατώνουν γι’ άλλη μια φορά τη ζωή των παικτών.



Απόψε στη «Φάρμα», ο Αρχηγός υποδεικνύει τον 1ο μονομάχο και η απόφασή του δημιουργεί ποικίλες αντιδράσεις. Ποιος θα κερδίσει την ασυλία ;

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00

Μετά τη νίκη της ομάδας του Βασίλη Λέντζου, o ίδιος, ο Νεόφυτος Ηλία και η Αθανασία Τσουμελέκα διεκδικούν την ΑΣΥΛΙΑ. Ποιος από τους 3 έχει περισσότερο ανάγκη την ΑΣΥΛΙΑ και ποιος θα καταφέρει, τελικά, να την κερδίσει;

Όσο θαυμάζουν το φεγγάρι, η Νάιρα Αλεξοπούλου προσπαθεί να κόψει ξύλα. Ο Αστρινός Χαραλαμπάκης πηγαίνει να την βοηθήσει και κόβει σοβαρά το δάχτυλό του. Κάνει 4 ράμματα και αποκτά και αυτός ΑΣΥΛΙΑ μέχρι να αναρρώσει.

Με τον τραυματισμό του Αστρινού Χαραλαμπάκη, ο Βασίλης Λέντζος δείχνει μια άλλη πλευρά του εαυτού του και τον πιάνουν τα κλάματα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, μετά και από αυτό ατύχημα, φέρνει αγιασμό μήπως και γλυτώσουν οι υπόλοιποι παίκτες από τους τραυματισμούς.

Πριν ζητήσει από τον Μάνο Πανταζή να δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, ζητάει από τη Σάσα Μπάστα να μιλήσει για τις εκκρεμότητες που έχει. Αλλά, μάλλον, οι εκκρεμότητες είναι πολλές και δεν πρόκειται να λυθούν σε ένα συμβούλιο.

Ο Σάκης ζητάει και την άποψη της Μαρίας Παπαγεωργίου, αλλά και της Χριστιάννας Σμαραγδή. Η Μαρία, μεταξύ άλλων, λέει κάτι που της είχε είπε η Αγγελική Ηλιάδη: ότι η Αθανασία Τσουμελέκα έχει μιλήσει για όλους άσχημα. Ο Σάκης την σταμάτα γιατί δεν είναι παρούσα η Αγγελική.

Η Χριστιάννα Σμαραγδή, από την άλλη, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Αθανασία Τσουμελέκα καλώς έκανε και είχε δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στη Σάσα Μπάστα, γιατί ήταν η πιο αδύναμη, δεν συμμετείχε στις δουλειές και «μόλυνε» όλους τους παίκτες με λόγια που τους έλεγε, δημιουργώντας πρόβλημα από το πουθενά.

Η Αθανασία Τσουμελέκα έχει ενοχληθεί γι’ αυτό που η Μαρία Παπαγεωργίου την κατηγόρησε χρησιμοποιώντας όσα είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη που δεν είναι πλέον παρούσα. Της επισημαίνει ότι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο σταμάτησε να κάνει παρέα με τη Σάσα Μπάστα γιατί δεν της αρέσει όλο αυτό το παρασκήνιο. Και αναρωτιέται αν η Μαρία είναι «χαζούλα» ή το παίζει «χαζούλα».