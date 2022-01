Life

“Η Φάρμα”: Η Μπάστα, η “Τσούμι” και οι εντάσεις (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, προβλήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Η 7η εβδομάδα της «Φάρμας» συνεχίζεται με 13 πλέον παίκτες, πολλές παρασκηνιακές συζητήσεις, τον Μάνο Πανταζή σε ρόλο αρχηγού για 2η εβδομάδα και έναν Ομαδικό Αγώνα Ασυλίας που εξελίσσεται σε ντέρμπι!

Ωστόσο, αναταρχές φέρνει στην «Φάρμα» η επιστροφή της Σάσας Μπάστα στο παιχνίδι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Η Σάσα Μπάστα φαίνεται να ανοίγει μέτωπο με την Αθανασία Τσουμελέκα, την οποία αποκαλεί «Τσούμι» και εξαπολύει «πυρά» εναντίον της.

Πάρτε μια γεύση...

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι «παλιοί» παίκτες αντιμετωπίζουν τους νέους θετικά, μάλιστα ο Βασίλης Λέντζος δηλώνει ότι νιώθει πιο κοντά του την Ανίτα Μουτσάι, επειδή είναι από την Αλβανία όπως και η κοπέλα του.

Ο Κουτσαβάκης έχει μπει με ακόμα πιο περιπαικτική διάθεση και τρολάρει και τα δύο στρατόπεδα που έχουν δημιουργηθεί. Δηλώνει ότι μπορεί να συμμετέχει στις δουλειές αρκεί να μην τον ξυπνάνε νωρίς.

Η Σάσα Μπάστα δεν είναι ευχαριστημένη με την κατάσταση στη ΦΑΡΜΑ και δεν ξέρει αν θα αντέξει. Μάλιστα, σχολιάζει με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη ότι αν δεν επιστρέψει η Αγγελική Ηλιάδη, θα φύγουν.

Επίσης, η Σάσα Μπάστα πιστεύει ότι όταν θα φύγει ο Μάνος Πανταζής από ΑΡΧΗΓΟΣ, θα τον ψηφίσουν σίγουρα, και προσπαθεί να του ανοίξει τα μάτια για τις προθέσεις των υπολοίπων.

Ο Μάνος Πανταζής ρωτάει την Αθανασία Τσουμελέκα αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η Μαρία Παπαγεωργίου δεν νιώθει καλά και κλαίει. Χρειάζεται την ΑΣΥΛΙΑ. Γιατί θεωρεί άδικο να έχει ο Κουτσαβάκης ΑΣΥΛΙΑ;

Ποιοι άλλοι χρειάζονται την ΑΣΥΛΙΑ για να μη βρεθούν στη θέση του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ;

Και ενώ η Σάσα Μπάστα νιώθει ότι η Μαρία Παπαγεωργίου είναι κοντά της, τη βλέπει να αγκαλιάζει την Αθανασία Τσουμελέκα και αναρωτιέται για την ειλικρίνειά της;

Το αγώνισμα στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΦΑΣΗ της ΑΣΥΛΙΑΣ φέρνει αντιμέτωπους τους 6 παίκτες που την διεκδικούν:

Α. ΟΜΑΔΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ

Β. ΟΜΑΔΑ: ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ.

Στην αρχή, ο αγώνας είναι ντέρμπι, στην πορεία όμως η μία ομάδα παίρνει καθαρά το προβάδισμα. Ποια είναι αυτή;