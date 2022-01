Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Θεσσαλονίκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου στο κινητό της 24χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Εξελίξεις συνεχίζουν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό του ομαδικού βιασμού στη Θεσσαλονίκη.

Την άρση τηλεφωνικού απορρήτου στο τηλέφωνο της 24χρονης διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί με ποιους μίλησε πριν το πάρτι, όταν έφυγε αλλά και το επόμενο πρωί.

Η 24χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου το βράδυ της ποαραμονής Πρωτοχρονιάς και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου γίνεται και για να διαπιστωθεί ποιος ήταν εκείνος που της τηλεφώνησε λίγο πριν το συμβάν.

Επίσης, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη η 24χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού, σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι. Αυτό αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, που διενεργούν τις σχετικές εξετάσεις για την ανεύρεση τυχόν ναρκωτικών ή άλλων ουσιών στον οργανισμό της 24χρονης καταγγέλλουσας.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, δείγματα που ελήφθησαν θα αποσταλούν σε εργαστήριο της Ελβετίας που διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ανίχνευση συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Rafale - Μητσοτάκης: Κλείνουν την πόρτα κάθε απειλής

Λάρισα - Τροχαίο δυστύχημα: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (εικόνες)

Βίντεο από τον αστεροειδή που πέρασε πάνω από την Ελλάδα