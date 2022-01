Κοινωνία

Κόρινθος: Έφηβος προσπάθησε να βιάσει 8χρονη!

Συνελήφθη και ο πατέρας του αγοριού, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τοπικού ειδησεογραφικού μέσου στην Κόρινθο, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βέλου – Βόχας, ένας 16χρονος Ρομά ο οποίος αποπειράθηκε να βιάσει ένα άλλο παιδί Ρομά, ηλικίας μόλις 8 ετών, στα Ταρσινά Κορινθίας.

Λίγα λεπτά μετά τη σύλληψη του ανηλίκου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πατέρας και γιος οδηγήθηκαν σήμερα στα Δικαστήρια της Κορίνθου ενώπιον του εισαγγελέα.

πηγή: korinthostv.gr

