Κοινωνία

Αργυρούπολη: Στην φυλακή ο 46χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον δρόμο προς την φυλακή πήρε ο κατηγορούμενος. Επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα κατά την απολογία του.



Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 46χρονος που απολογήθηκε για τον βάναυσο ξυλοδαρμό σε βάρος της συντρόφου του πριν μία βδομάδα στην Αργυρούπολη.

Ο 46χρονος, δάσκαλος πολεμικών τεχνών, κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 40χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στην Εντατική του Ευαγγελισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα που τον εμπόδισαν να συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν άρχισε να χτυπά αδυσώπητα την σύντροφο του.

Φέρεται μάλιστα να αιτήθηκε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να καταδειχθούν, όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε, τα προβλήματα του.

Η γυναίκα, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, δέχθηκε δεκάδες χτυπήματα από τον σύντροφο της ο οποίος σύμφωνα με την δικογραφία, την εγκατέλειψε λιπόθυμη και αιμόφυρτη και έφυγε από το σπίτι έχοντας ειδοποιήσει συγγενικό του πρόσωπο για το περιστατικό. Ο δράστης του ανηλεούς ξυλοδαρμού εμφανίστηκε τρεις μέρες μετά στις Αρχές και ενώ ήδη τον αναζητούσε η Αστυνομία.

Η γυναίκα φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λουτράκι: νεκρό βρέφος λίγων μηνών

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση

Νέα φορολοταρία: πότε κληρώνει, πόσα πληρώνει