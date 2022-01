Κοινωνία

Έμφυλη βία - Αργυρούπολη: τι αποκάλυψε η εξέταση του ιατροδικαστή

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας στην Αργυρούπολη.

Σοκάρουν ολοένα και περισσότερο τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιστατικό έμφυλης βίας στην Αργυρούπολη.

Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της, αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική και σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που δίνει ο ιατροδικαστής.

Πιο συγκεκριμένα, η άτυχη κοπέλα έφερε στο σώμα της σημάδια που πιθανώς να οφείλονται σε παλαιότερο ξυλοδαρμό.

Μάλιστα, ο δράστης που χτύπησε βάναυσα τη σύντροφό του, της έκανε τραύματα και κακώσεις πολύ βαριές. Με τα χέρια του τραυμάτησε τη 40χρονη στο κεφάλι και στον θώρακα και της έσπασε πλευρά. Οι κακώσεις στο κεφάλι ήταν τόσο σοβαρές, που οι γιατροί αναγκάστηκαν να της κάνουν κρανιοτομία αποσυμπιεστική, για να τη σώσουν από τον βέβαιο θάνατο λόγω του αιματώματος που είχε δημιουργηθεί.

Ακόμη φαίνεται πως ο φερόμενος ως δράστης τη χτυπούσε με μανία σε κάποια ευθεία επιφάνεια όπως το δάπεδο.

