Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα.

Αυξήθηκε σημαντικά την Πέμπτη ο συνολικός αριθμός των ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ σημαντική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ από τις εκατοντάδες ημερησίως εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 18.869 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 18.869 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 77 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 70 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν 7.139 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη ακόμη 1.704 μολύνσεις.

Εν τω μεταξύ, προβληματίζουν και τα στοιχεία για τις μεταλλάξεις και τα κρούσματα στην Ελλάδα, που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΕΟΔΥ.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων διαγνώστηκε στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

