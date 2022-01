Life

Emily Ratajkowski: Υποδέχτηκε το 2022 με την πιο sexy selfie!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν είναι κάπου καλή η Emily Ratajkowski, αυτό είναι στις sexy εμφανίσεις!

Η Emily Ratajkowski έκανε ποδαρικό στο 2022 με το πιο τολμηρό και μοδάτο look του Instagram.

Φυσικά και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από το γνωστό μοντέλο και συγγραφέα του βιβλίου, "Μy Body", στο οποίο μιλάει για τις εμπειρίες της στο χώρο της μόδας και την κακοποίηση που δέχτηκε λόγω της εμφάνισης της.

Η Emily Ratajkowski, δεν φοβάται να ταράζει τα νερά του Hollywood με τις πολυσύχναστες εμφανίσεις της χωρίς σουτιέν ή με τον δημόσιο θηλασμό του παιδιού της.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - 27χρονος στον ΑΝΤ1: Ουδέποτε διέπραξα “βιασμό” σε βάρος της μηνύτριας

Δήμαρχος σε καταληψίες μαθητές: θα πληρώσετε τις ζημιές

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για χιόνια και στην Αττική