Θεσσαλονίκη - 27χρονος στον ΑΝΤ1: Ουδέποτε διέπραξα “βιασμό” σε βάρος της μηνύτριας

Ο άνδρας που συνελήφθη απο την αστυνομία και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, σπάει τη σιωπή του, με μια αποκλειστική δήλωση στον ΑΝΤ1.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Είκοσι μέρες μετά από τις καταγγελίες για βιασμό μετά το πάρτι της πρωτοχρονιάς και μια εβδομάδα μετά το σάλο που έχει προκληθεί για όσα έγιναν στη σουίτα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, ο 27χρονος που συνελήφθη από την αστυνομία σπάει τη σιωπή μέσω δήλωσης που απέστειλε στον ΑΝΤ1.



«Επί πολλές μέρες τόσον εγώ ως πρόσωπο, αλλά και ολόκληρη η οικογένεια μου διασύρεται, “δικάζεται”, αλλά και “καταδικάζεται”, για μια υπόθεση που εκκρεμεί σε στάδιο προδικασίας ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε ένα κράτος δικαίου, ο κάθε κατηγορούμενος [οποιοσδήποτε και αν είναι] τεκμαίρεται αθώος, μέχρι να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η ενοχή του. Η μονόπλευρη υιοθέτηση μιας κατηγορίας, χωρίς στοιχειώδη γνώση και διασταύρωση των στοιχείων της δικογραφίας , δεν προάγει τον νομικό μας πολιτισμό και καταστρατηγεί με τον πιο θεαματικό τρόπο το τεκμήριο αθωότητας, που δικαιούται να απολαμβάνει ο κάθε κατηγορούμενος. Η αβασάνιστη αποδοχή των ισχυρισμών της μιας πλευράς παραγνωρίζει ότι σε κάθε υπόθεση υπάρχει και η αντίθετη πλευρά [και στη προκειμένη περίπτωση η δική μου πλευρά, ως κατηγορουμένου]. Το να προβάλλεται η μια μόνο εκδοχή, δεν εξυπηρετεί το δικαίωμα ενημέρωσης, ούτε το κοινωνικό συμφέρον. Επέλεξα επί τόσες ημέρες να σιωπήσω, πάρα το ότι στην δικογραφία υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία, που καταρρίπτουν όσα ανυπόστατα ισχυρίζεται η μηνύτρια, και το έπραξα, γιατί μόνο η Δικαστική Αρχή μπορεί να κρίνει τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης και να αποφανθεί επί αυτών», αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο 27χρονος.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος μιλά στην γραπτή του δήλωση και για τον χαρακτηρισμό βιαστή που του αποδίδεται τόσο από την καταγγέλλουσα όσο και από το πλήθος των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μεταξύ άλλων δημοσιεύεται και φωτογραφία που τον παρουσιάζει να διαβάζει εφημερίδα με το θέμα των καταγγελιών εναντίον του στο πρωτοσέλιδο.

«Ωστόσο, μετά τον καταιγισμό των ειδήσεων, που παρουσιάζουν μονόπλευρα την μια εκδοχή, αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε διέπραξα “βιασμό” σε βάρος της μηνύτριας, αφού η μεταξύ μας σωματική επαφή έγινε με την απόλυτη γνώση, συναίσθηση και συναίνεση της [και τούτο αποδεικνύεται από πλείστα στοιχεία της δικογραφίας]. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα πληροφόρησης, σέβομαι απεριόριστα το δικαίωμα γενετήσιας ελευθέριας του κάθε προσώπου, ζητώ όμως να δημοσιοποιηθούν οι παραπάνω θέσεις μου, αφού βασική αρχή της δημοσιογραφίας είναι η αμφίπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού. Ζητώ να αντιμετωπισθώ ισότιμα με την μηνύτρια, να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα μου, να μη προβάλλεται καταχρηστικά και εντελώς ταξικά η οικονομική θέση και η κοινωνική κατάσταση της οικογένειας μου, ως δήθεν στοιχείο σε βάρος μου και να γίνει σεβαστό τεκμήριο αθωότητας. Εξυπακούεται ότι αυτή είναι η μια και μοναδική αποτύπωση της θέσης μου, αφού τόσον εγώ, όσο και ο συνήγορος μου, δεν πρόκειται να συντηρήσουμε την αναπαραγωγή δηλώσεων ,απαντήσεων, συνεντεύξεων και σχολίων», καταλήγει στην δήλωσή του ο 27χρονος.

