Κορονοϊός - Άδεια νόσησης: Αλλαγές στις αποδοχές γονέων

Ποιες αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.



Τρεις αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τα άρθρα για τις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ισχύουν τα εξής:

«Πρώτον, διευκρινίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό, λαμβάνουν για τις τρεις πρώτες ημέρες το 50% των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη και για την τέταρτη ημέρα λαμβάνουν το 100% των αποδοχών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεύτερον, στην περίπτωση νόσησης των ίδιων των εργαζομένων, δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση της άδειας, λόγω νόσησης από κορονοϊό, καθώς πρόκειται για αναρρωτική άδεια.

Τρίτον, καθορίζεται ότι, μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης για τις άδειες των εργαζομένων που νοσούν από κορονοϊό, το άρθρο 15 του ν. 4722 εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο για όσους εργαζόμενους τίθενται υποχρεωτικά σε απομόνωση, λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και για τον αριθμό των ημερών που ορίζουν αυτά. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4722/2022, ο εργαζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τεκμηριώνει ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και η αναπλήρωση του χρόνου εργασίας αφορά στο σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της παραμονής σε απομόνωση».

