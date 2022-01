Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Τα covid-εμβόλια, η μέθοδος Ackermann και οι κρίσεις πανικού

Η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.



Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα covid-εμβόλια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και της εξωσωματικής;

Ποια φρούτα και καρποί θωρακίζουν την όραση μας;

Πώς ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας με τη μέθοδο Ackermann;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, στις 10:00.

Τι αναρωτιούνται οι γονείς για το covid-εμβόλιο στα παιδιά και ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις;

Τι πρέπει να αποφύγουμε σε περίπτωση κρίσης πανικού σε δημόσιο χώρο;

Τι χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος ο σκύλος μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 23 Ιανουαρίου, στις 10:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

