Αυγενάκης στον ΑΝΤ1: Εξυγίανση στο ποδόσφαιρο με ή χωρίς τη διοίκηση της ΕΠΟ

Ο υφυπουργός Αθλητισμού για τις καταγγελίες και το ελληνικό #Metoo που ξεκίνησε από τον αθλητισμό. Οι αθλητικές ομοσπονδίες, το ποδόσφαιρο και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.

Για την εξυγίανση που επιχειρείται σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Με αφορμή την καταγγελία των 26 αθλητών της ενόργανης, που όρισε ως συνέχεια της καταγγελίας που έκανε πρώτα η Σοφία Μπεκατώρου, σημείωσε πως «σπάσαμε το πρώτο αυτονόητο απόστημα που κρατούσε το σύστημα. Δεχθήκαμε επιθέσεις, αλλά πλέον όλες οι διοικήσεις των ομοσπονδιών έχει ανανεωθεί».

«Αποδείξαμε πως δεν είναι ανίκητοι», είπε, απευθύνοντας μήνυμα σε όλα τα θύματα βίας από το χώρο του αθλητισμού να μιλήσουν και εξήγησε πως ενώ πριν «ελάχιστες ήταν οι ομοσπονδίες με εναρμονισμένο κώδικα δεοντολογιών με τους ευρωπαϊκούς κώδικες» αφού δεν ελέγχονταν από κανέναν, πλέον υποχρεωτικά περνούν υπό έλεγχο, κάτι που σημαίνει πως αποκτούν και τα απαραίτητα πειθαρχικά όργανα.

«Έχουμε μια ΕΠΟ που προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πάντες και δεν το καταφέρνουν», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης επισημαίνοντας πως υπάρχει «ολιστική υποχρέωση» τήρησης του νόμου.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να εξυγιάνουμε το ποδόσφαιρο με ή χωρίς αυτήν τη διοίκηση της ΕΠΟ», τόνισε.

Ειδική αναφορά έκανε και στις επαφές που έχει η ηγεσία του υπουργείου με τις τοπικές και περιφερειακές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, αλλά και με εκείνες του γυναικείου ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου σάλας.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε πίσω», υπογράμμισε.

Ειδική αναφορά έκανε τέλος στον ερασιτεχνικό αθλητισμό με αρχή το γεγονός της καταγραφής των σωματείων της χώρας, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 5000.

Ειδικά ως προς τη χρηματοδότησή τους είπε πως «εφαρμόσαμε τη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών δημιουργώντας κουμπαρά μέσω του οποίου το 50% των κερδών τους πάει στον επαγγελματικό και το 50% στον ερασιτεχνικό αθλητισμό».

Αναγνωρίζοντας τέλος πως, «ο αθλητισμός συμβάλλει σε μια καλύτερη κοινωνία» ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Αθλητισμού ξεκινά διάλογο «σε κάθε έδρα περιφέρειας της χώρας μας ξεκινάμε για την εθνική στρατηγική στη χώρα μας».

