ΑΑΔΕ: Οι πληρωμές με μετρητά στο στόχαστρο

Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος η ΑΑΔΕ.

Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος αναμένεται να επιδοθεί φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την τόνωση των εισπράξεων του Δημοσίου και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. Η αρχή μάλιστα έγινε με το «καλημέρα» στο 2022 οπότε και τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων, που ισχύει από φέτος έως το 2025, και με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο υπολογισμός των δαπανών

Για το συγκεκριμένο μάλιστα χρονικό διάστημα οι ιατρικές δαπάνες που εξοφλούνται ηλεκτρονικά θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του εισοδήματος των φορολογουμένων, ενώ δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογουμένων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως, αλλά ούτε και το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις ύψους 4.000 ευρώ θα τύχει έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα ποσού ύψους 1.200 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκδοση και λήψη αποδείξεων, για τον λόγο εξάλλου αυτό προχώρησε και στην υιοθέτηση νέων ισχυρών κινήτρων για τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων, με τη θέσπιση ισχυρών κινήτρων μέσω της παροχής πλούσιων χρηματικών επάθλων. Τα «δώρα» μάλιστα θα φθάνουν έως και 50.000 ευρώ τον μήνα, αλλά και 100.000 ευρώ στο τέλος κάθε έτους, ποσά που θα είναι αφορολόγητα και δεν θα υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Πηγή: naftemporiki.gr

