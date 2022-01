Κοινωνία

Ασέλγεια σε ανήλικη: Ποινική δίωξη σε παίκτη ριάλιτι

Ο 28χρονος κλήθηκε για εξηγήσεις στην εισαγγελία σχεδόν δύο εβδομάδες, πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό. Τι λένε οι δικηγόροι των δυο πλευρών.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Μήνυση σε βάρος, παίκτη reality, κατέθεσε στις αρχές του προηγούμενου μήνα, 16χρονη από τα Φάρσαλα για ασελγείς πράξεις.

Ο 28χρονος κλήθηκε για εξηγήσεις στην εισαγγελία σχεδόν δύο εβδομάδες, πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό, προκειμένου να πάρει μέρος στο παιχνίδι, εχθές ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν σε βάρος του και ποινική δίωξη.

Μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα θα βρεθεί κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και άσκηση παράνομης βίας.

Η μαθήτρια, υποστηρίζει, πως ο νεαρός, τον οποίο γνώριζε εξ αποστάσεως, την πλησίασε σε κεντρική πλατεία των Φαρσάλων στις 2 Δεκεμβρίου, μετά από νυχτερινή διασκέδαση, την θώπευσε , της άσκησε βία και της πρότεινε να τον ακολουθήσει στο σπίτι του.

Η Μαρία Γάλλιου - δικηγόρος 16χρονης - δήλωσε ότι "από την πρώτη μέρα τελούσε και τελεί σε καθεστώς φόβου παρά το γεγονός ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τις αρχές αυτό που φοβάται είναι ο στιγματισμός και ο κίνδυνος εργαλειοποίησης του θύματος"

Η ανήλικη μαθήτρια κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του, όπως ισχυρίζεται και αμέσως ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό. Την επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 28χρονου σε αστυνομικό τμήμα

Η 16χρονη μαθήτρια δήλωσε: "Έχω εμπιστοσύνη στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Στις οποίες έχω καταφύγει από την πρώτη στιγμή . Κάθε περιστατικό βίας πρέπει να αναφέρεται".

Ο ίδιος πάντως, μέσω του δικηγόρου του αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο Αδαμάντιος Μπασαρας, ο δικηγόρος του παίκτη ριάλιτι σε δήλωσή του αναφέρει "Επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επικοινωνία μαζί του από τις μαρτυρίες τρίτων γνωρίζουμε ότι δεν συνέβη τίποτα εκείνο το βράδυ καμία από τις πράξεις οι οποίες περιγράφονται

Ο 28χρονος προτίθεται να προβεί στην υποβολή μηνύσεων και αγωγών, εναντίον όλων όσοι προέβησαν στις καταγγελίες, όταν αποχωρήσει από το ριάλιτι.





